Как поступить?

- Моя дочь учится в экономико-юридическом колледже. Недавно ребята приняли участие в акции «Студенческий десант», которую провела полиция Ангарска. На ней заместитель начальника УМВД России по Ангарску Игорь ГАЗИНСКИЙ рассказал студентам о работе в полиции, познакомил с особенностями работы подразделений. Дочь загорелась поступать в Восточно-Сибирский институт МВД (ВСИ), а про условия спросить не решилась. Может, вы знаете, как туда поступить?
В пресс-службе УМВД России по Ангарску девушке посоветовали обратиться в отдел кадров. Телефоны 69-28-03, 69-28-01. Причем сделать это надо как можно скорее.
Направление для поступления в ВСИ абитуриенту выдает полиция. А перед этим отдел кадров должен тщательно изучить личные данные претендента. Также военно-врачебная комиссия должна проверить его состояние здоровья. И первое, и второе займет много времени, потому что требования сейчас к будущему офицеру МВД очень высокие. Так что поспешите.
Игорь КАРИН,
фото предоставлено пресс-службой
УМВД России по г.Ангарску