Как поступить?

Игорь КАРИН,

фото предоставлено пресс-службой

УМВД России по г.Ангарску

В пресс-службе УМВД России по Ангарску девушке посоветовали обратиться в отдел кадров. Телефоны 69-28-03, 69-28-01. ПричемНаправление для поступления в ВСИ абитуриенту выдает полиция. А перед этим отдел кадров должен тщательно изучить личные данные претендента. Также военно-врачебная комиссия должна проверить его состояние здоровья. И первое, и второе займет много времени, потому что требования сейчас к будущему офицеру МВД очень высокие. Так что поспешите.