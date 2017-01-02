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Как поступить?


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Сегодня, 17:03
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Как поступить?
- Моя дочь учится в экономико-юридическом колледже. Недавно ребята приняли участие в акции «Студенческий десант», которую провела полиция Ангарска. На ней заместитель начальника УМВД России по Ангарску Игорь ГАЗИНСКИЙ рассказал студентам о работе в полиции, познакомил с особенностями работы подразделений. Дочь загорелась поступать в Восточно-Сибирский институт МВД (ВСИ), а про условия спросить не решилась. Может, вы знаете, как туда поступить?

В пресс-службе УМВД России по Ангарску девушке посоветовали обратиться в отдел кадров. Телефоны 69-28-03, 69-28-01. Причем сделать это надо как можно скорее. Направление для поступления в ВСИ абитуриенту выдает полиция. А перед этим отдел кадров должен тщательно изучить личные данные претендента. Также военно-врачебная комиссия должна проверить его состояние здоровья. И первое, и второе займет много времени, потому что требования сейчас к будущему офицеру МВД очень высокие. Так что поспешите.

Игорь КАРИН,
фото предоставлено пресс-службой
УМВД России по г.Ангарску
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