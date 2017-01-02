Кто закрыл?

Лариса Николаевна, 84 кв-л

Фото Николая СТЕРНИНА

Галина ЛЕМЗЯКОВА

Врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» работает в обычном режиме. В этом мы убедились лично, сходив туда без предварительного звонка.Никаких кардинальных изменений в глаза не бросается. Все как обычно: спортсмены проходят медицинское обследование, неспортсмены занимаются в группах здоровья. Работает и центр здоровья, в котором любой желающий по предварительной записи может обследоваться на аппаратно-программном комплексе и узнать, на что по здоровью следует обратить внимание.А вот на дверях аптеки №28 действительно висит объявление, что она переехала в 94 квартал, в помещение, где была аптека 88. Мы позвонили в КУМИ от имени жильцов 84 квартала. Нам ответили, что в конце прошлого года две муниципальные аптеки объединили в одну. Теперь в Ангарске остались всего три муниципальных аптеки: в кварталах 206, 178 и 94. В 84 квартале аптеки не будет. По крайней мере муниципальной.Что будет на ее месте, пока неизвестно. Вопрос использования освободившегося муниципального имущества открыт.Что касается физкультурного диспансера, его закрывать или переносить в другое место не планируют. Во всяком случае пока. Помещение, в котором он располагается, принадлежит не муниципалитету, а областному Министерству имущественных отношений. Диспансер владеет им бессрочно по договору оперативного управления.