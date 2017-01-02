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Кто закрыл?


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Сегодня, 17:08
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- Узнала, что закрыли врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» и аптеку № 28. Кто принимает такие антинародные решения?
Лариса Николаевна, 84 кв-л


Кто закрыл?
23 января, в 15 часов, во врачебно-физкультурном диспансере занятие группы здоровья шло в обычном режиме.
Фото Николая СТЕРНИНА


Врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» работает в обычном режиме. В этом мы убедились лично, сходив туда без предварительного звонка.

Никаких кардинальных изменений в глаза не бросается. Все как обычно: спортсмены проходят медицинское обследование, неспортсмены занимаются в группах здоровья. Работает и центр здоровья, в котором любой желающий по предварительной записи может обследоваться на аппаратно-программном комплексе и узнать, на что по здоровью следует обратить внимание.

А вот на дверях аптеки №28 действительно висит объявление, что она переехала в 94 квартал, в помещение, где была аптека 88. Мы позвонили в КУМИ от имени жильцов 84 квартала. Нам ответили, что в конце прошлого года две муниципальные аптеки объединили в одну. Теперь в Ангарске остались всего три муниципальных аптеки: в кварталах 206, 178 и 94. В 84 квартале аптеки не будет. По крайней мере муниципальной.

Что будет на ее месте, пока неизвестно. Вопрос использования освободившегося муниципального имущества открыт.

Что касается физкультурного диспансера, его закрывать или переносить в другое место не планируют. Во всяком случае пока. Помещение, в котором он располагается, принадлежит не муниципалитету, а областному Министерству имущественных отношений. Диспансер владеет им бессрочно по договору оперативного управления.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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