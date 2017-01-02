- Говорят, что из-за спада уровня воды в Байкале ожидается обмеление Ангары, из-за чего в городе могут возникнуть перебои с водоснабжением. Так ли это?
ТИТОВЫ
Земляки-иркутяне, вы там поаккуратнее с Ангарой, нам ещё из неё пить!..
Фото Николая СТЕРНИНА
Отвечает председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям АГО Алексей ФИЛАТОВ:
- В числе вопросов, рассматриваемых на недавнем заседании КЧС, было предполагаемое маловодье на Ангаре. Как известно, на этой реке стоят все городские водозаборы. По заключению специалистов, при сбросе воды с Иркутской ГЭС 1300 кубометров в секунду (на данное время) обмеление на водозаборах нам не грозит. Наоборот, сейчас мы ожидаем повышение уровня на Ангаре. Впрочем, мониторинг ситуации с водоснабжением мы проводим регулярно.