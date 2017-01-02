.
,

Кому побольше?


0

Сегодня, 13:10
 Количество просмотров: 43
    

- Кто из ангарчан имеет право на получение северной надбавки к зарплате?
Людмила


По информации Нели КРУГЛОВОЙ, заместителя председателя комитета по экономике и финансам администрации АГО, понятия «северные 30 процентов» в действующем законодательстве нет, но есть понятие «районный коэффициент».

Постановлением Совета Министров СССР от 15.10.1969 № 823, постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР от 21.10 1969 года № 421/26 районный коэффициент на территории Ангарского городского округа был установлен в размере 1,2 к заработной плате. Этот коэффициент действует для всех, кто живет и работает в Ангарске. При этом органы местного самоуправления за счет средств соответствующего бюджета вправе устанавливать более высокие размеры районных коэффициентов. Людмила не указывает, на каком предприятии она работает, – муниципальном или частном. А это важно. Ведь более высокий коэффициент действует только для государственных органов и государственных учреждений субъектов РФ, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Так, решением исполкома Иркутского областного Совета народных депутатов от 08.07.1991 года № 278 «Об изменении районного коэффициента к заработной плате для предприятий и организаций г. Ангарска» районный коэффициент для них был повышен до 1,3. Это закреплено законом Иркутской области от 17.12.2008 № 123-оз. В результате работники муниципальных учреждений Ангарского городского округа получают зарплату с районным коэффициентом 1,3.

Кому побольше?
Сколько вы будете получать, зависит от того, где вы будете работать: в госучреждении или частной фирме.

Районные коэффициенты в размере большем, чем установлены правительством РФ, устанавливаются локальными нормативными актами работодателя, коллективными договорами, трудовыми договорами, соглашениями. На это нужна добрая воля работодателя.

Неля Александровна подсказывает: помимо районного коэффициента на основании постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от 24.09.1989 года № 794, к зарплате введена выплата процентной надбавки за стаж работы в размере от 10 до 30 процентов. Стаж работы для выплаты процентной надбавки исчисляется с 1 ноября 1989 года и устанавливается по записям в трудовых книжках работников. Надбавка в размере 10% выплачивается после первого года работы с увеличением на 10% за каждые последующие два года работы, но не свыше 30% заработка.

Ольга КРАСНОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ограбление иркутского офиса «Быстрозайма»
Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске
Трезвая пробежка 1 января в 12-00
Все новости категории

Спортивные новости
Бегали и прыгали
Отбор в сборную
«Ермак» не узнать
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________

Происшествия
Втянут и обуют
Не выезжайте на встречку!
Всё ещё ищут
Все новости категории

Общество
С 1 февраля пенсии увеличатся
Зарплату обещают повысить
Запись начинается!
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (264)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru