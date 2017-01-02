Кому побольше?

Людмила

Ольга КРАСНОВА

По информации Нели КРУГЛОВОЙ, заместителя председателя комитета по экономике и финансам администрации АГО, понятия «северные 30 процентов» в действующем законодательстве нет, но есть понятие «районный коэффициент».Постановлением Совета Министров СССР от 15.10.1969 № 823, постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР от 21.10 1969 года № 421/26 районный коэффициент на территории Ангарского городского округа был установлен в размере 1,2 к заработной плате. Этот коэффициент действует для всех, кто живет и работает в Ангарске. При этом органы местного самоуправления за счет средств соответствующего бюджета вправе устанавливать более высокие размеры районных коэффициентов. Людмила не указывает, на каком предприятии она работает, – муниципальном или частном. А это важно. Ведь более высокий коэффициент действует только для государственных органов и государственных учреждений субъектов РФ, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Так, решением исполкома Иркутского областного Совета народных депутатов от 08.07.1991 года № 278 «Об изменении районного коэффициента к заработной плате для предприятий и организаций г. Ангарска» районный коэффициент для них был повышен до 1,3. Это закреплено законом Иркутской области от 17.12.2008 № 123-оз. В результате работники муниципальных учреждений Ангарского городского округа получают зарплату с районным коэффициентом 1,3.Районные коэффициенты в размере большем, чем установлены правительством РФ, устанавливаются локальными нормативными актами работодателя, коллективными договорами, трудовыми договорами, соглашениями. На это нужна добрая воля работодателя.Неля Александровна подсказывает: помимо районного коэффициента на основании постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от 24.09.1989 года № 794, к зарплате введена выплата процентной надбавки за стаж работы в размере от 10 до 30 процентов. Стаж работы для выплаты процентной надбавки исчисляется с 1 ноября 1989 года и устанавливается по записям в трудовых книжках работников. Надбавка в размере 10% выплачивается после первого года работы с увеличением на 10% за каждые последующие два года работы, но не свыше 30% заработка.