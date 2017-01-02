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Где собака?


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Сегодня, 13:22
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- Вы писали про мужчину, которому снесли дом в Старице, пока он был на работе. Про то, что он нашёл себе угол для жилья, вы рассказали, а вот где теперь его собака, нет. На фотографии видно, что она крупная, жила в будке. Куда он её дел?
Татьяна


Где собака?
Нэсти ищет новых хозяев. Она единственная из этой семьи, кто может снова обрести собственное жильё без борьбы.

13 декабря 2016 без дома остались не только 39-летний Вячеслав КАПКОВ и его 19-летняя дочь Светлана («В» от 17 декабря 2016 года - «Пока был на работе»), но и их собака Нэсти - помесь овчарки с дворняжкой.

…Пять лет назад Капковы увидели объявление в нашей газете о раздаче щенков, поехали по указанному адресу и взяли себе щеночка. Необычное имя собаке придумала Света.

Нэсти не зря ела свой хлеб, а охраняла дом, жила в будке во дворе. В тот роковой день она честно несла свою службу – сарай, возле которого находилась будка, остался цел. Нэсти лаяла и билась так, что порвала верёвку, за которую была привязана. Однако силы оказались неравны.

Забрать собаку Вячеславу было некуда, он сам ночует то у товарища, то в сапожной мастерской, где работает. Света живёт в студенческом общежитии в Иркутске. Поэтому первые дни после сноса дома Капков каждый день приходил на развалины собаку кормить. Верёвку он отвязал, предоставив собаке свободу, подумал, если тяжелая техника снова вернётся доломать несломанное, то в этот раз и собаку не пожалеют. В один из дней Нэсти исчезла…
И вот спустя месяц в редакции нашей газеты раздался звонок. Волонтёр благотворительного фонда «Право на жизнь», занимающегося спасением животных, просила дать ей телефон Капкова.

- После прочтения вашей статьи мы приехали и забрали собаку на передержку, - объяснила волонтёр. - Хотим узнать у хозяина, не появилась ли у него возможность собаку забрать.

Вячеслав обрадовался известию. Но возможности забрать собаку у него пока нет. Он ютится у знакомых и бьётся за свои права. Напомним, что Капков отказался от комнаты в общежитии, которую ему предоставляла администрация АГО. Боится, что тогда история утихнет и останется он без собственного угла.

В своей борьбе за справедливость мужчина подал жалобу в прокуратуру, написал президенту РФ и, конечно, на Первый канал МАЛАХОВУ. Он спрашивает:

- Если некое ООО «Тандем» владеет землёй, на которой жила семья Капковых с 2012 года, то почему на суде в 2015 году ответчиком выступала городская администрация?

- Если по документам дома Капковых не существовало, то как им поставили в паспорт печать о регистрации по несуществующему адресу?

В конце концов, разрушив дом, неустановленные пока лица разрушили его семью. Он в Ангарске, дочь Света в Иркутске, а Нэсти в приюте.

Мы созвонились с руководителем БФ «Право на жизнь» Натальей БЕСПАЛОВОЙ. Она рассказала нашей газете, что собаку пришлось простерилизовать. Послеоперационный период Нэсти провела в тепле, а сейчас живёт в уличном вольере. Собака хорошая, умная, приучена жить на цепи, будет верным охранником. Если вам такой нужен – примите Нэсти к себе. В ней вы можете быть уверены – она выросла в любви, заботе, а потому ей обязательно нужна семья. Телефон диспетчера «Права на жизнь» - 8-952-612-82-86.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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