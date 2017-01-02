Где собака?

- Вы писали про мужчину, которому снесли дом в Старице, пока он был на работе. Про то, что он нашёл себе угол для жилья, вы рассказали, а вот где теперь его собака, нет. На фотографии видно, что она крупная, жила в будке. Куда он её дел?
ТатьянаНэсти ищет новых хозяев. Она единственная из этой семьи, кто может снова обрести собственное жильё без борьбы.
13 декабря 2016 без дома остались не только 39-летний Вячеслав КАПКОВ и его 19-летняя дочь Светлана («В» от 17 декабря 2016 года - «Пока был на работе»)
, но и их собака Нэсти - помесь овчарки с дворняжкой.
…Пять лет назад Капковы увидели объявление в нашей газете о раздаче щенков, поехали по указанному адресу и взяли себе щеночка. Необычное имя собаке придумала Света.
Нэсти не зря ела свой хлеб, а охраняла дом, жила в будке во дворе. В тот роковой день она честно несла свою службу – сарай, возле которого находилась будка, остался цел. Нэсти лаяла и билась так, что порвала верёвку, за которую была привязана. Однако силы оказались неравны.
Забрать собаку Вячеславу было некуда, он сам ночует то у товарища, то в сапожной мастерской, где работает. Света живёт в студенческом общежитии в Иркутске. Поэтому первые дни после сноса дома Капков каждый день приходил на развалины собаку кормить. Верёвку он отвязал, предоставив собаке свободу, подумал, если тяжелая техника снова вернётся доломать несломанное, то в этот раз и собаку не пожалеют. В один из дней Нэсти исчезла…
И вот спустя месяц в редакции нашей газеты раздался звонок. Волонтёр благотворительного фонда «Право на жизнь», занимающегося спасением животных, просила дать ей телефон Капкова.- После прочтения вашей статьи мы приехали и забрали собаку на передержку,
- объяснила волонтёр. - Хотим узнать у хозяина, не появилась ли у него возможность собаку забрать.
Вячеслав обрадовался известию. Но возможности забрать собаку у него пока нет. Он ютится у знакомых и бьётся за свои права. Напомним, что Капков отказался от комнаты в общежитии, которую ему предоставляла администрация АГО. Боится, что тогда история утихнет и останется он без собственного угла.
В своей борьбе за справедливость мужчина подал жалобу в прокуратуру, написал президенту РФ и, конечно, на Первый канал МАЛАХОВУ. Он спрашивает:- Если некое ООО «Тандем» владеет землёй, на которой жила семья Капковых с 2012 года, то почему на суде в 2015 году ответчиком выступала городская администрация?- Если по документам дома Капковых не существовало, то как им поставили в паспорт печать о регистрации по несуществующему адресу?
В конце концов, разрушив дом, неустановленные пока лица разрушили его семью. Он в Ангарске, дочь Света в Иркутске, а Нэсти в приюте.
Мы созвонились с руководителем БФ «Право на жизнь» Натальей БЕСПАЛОВОЙ. Она рассказала нашей газете, что собаку пришлось простерилизовать. Послеоперационный период Нэсти провела в тепле, а сейчас живёт в уличном вольере. Собака хорошая, умная, приучена жить на цепи, будет верным охранником. Если вам такой нужен – примите Нэсти к себе. В ней вы можете быть уверены – она выросла в любви, заботе, а потому ей обязательно нужна семья. Телефон диспетчера «Права на жизнь» - 8-952-612-82-86.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА