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Кто придёт?


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Сегодня, 10:34
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- Дожились. Нас, предпринимателей, стали проверять общественные организации! Звонят представители какого-то общественного центра защиты прав потребителей и говорят, что придут с проверкой. Какой закон дает им такое право?
Сергей


Мы позвонили Алексею МОСКАЛЕНКО, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Он признался:

- Предприниматели рассказывают, что им звонят неизвестные люди, представляются сотрудниками общественной организации «Центр защиты прав потребителей», заявляют, что через несколько часов в компании пройдет проверка, требуют подготовить документы. Это мошенники!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей напоминает, что никакие общественные организации не имеют права проводить проверки! Выполнять их могут только государственные органы и органы местного самоуправления (например, Роспотребнадзор).

Общественные организации могут осуществлять лишь общественный контроль. Об этом говорится в ст. 45 федерального закона «О защите прав потребителей». В частности, общественники могут направлять в органы государственного надзора и местного самоуправления информацию о фактах нарушений прав потребителей с просьбой провести проверку.

Предприниматели жалуются, что представители центра защиты прав потребителей пытаются провоцировать конфликтные ситуации и даже требуют у них деньги. Уполномоченный призывает не поддаваться на провокации, о подобных фактах сообщать в аппарат бизнес-омбудсмена по телефонам 8(3952)48-85-35, 48-85-34 или по электронной почте: irkutsk@ombudsmanbiz.ru. Информация будет направлена в прокуратуру Иркутской области. 

Ольга КРАСНОВА
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