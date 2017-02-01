Кто придёт?

Сергей



Ольга КРАСНОВА

Мы позвонили Алексею МОСКАЛЕНКО, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Он признался:Уполномоченный по защите прав предпринимателей напоминает, что никакие общественные организации не имеют права проводить проверки! Выполнять их могут только государственные органы и органы местного самоуправления (например, Роспотребнадзор).Общественные организации могут осуществлять лишь общественный контроль. Об этом говорится в ст. 45 федерального закона «О защите прав потребителей». В частности, общественники могут направлять в органы государственного надзора и местного самоуправления информацию о фактах нарушений прав потребителей с просьбой провести проверку.Предприниматели жалуются, что представители центра защиты прав потребителей пытаются провоцировать конфликтные ситуации и даже требуют у них деньги. Уполномоченный призывает не поддаваться на провокации, о подобных фактах сообщать в аппарат бизнес-омбудсмена по телефонам 8(3952)48-85-35, 48-85-34 или по электронной почте: irkutsk@ombudsmanbiz.ru. Информация будет направлена в прокуратуру Иркутской области.