Сколько заплатят?

Оксана

Ольга КРАСНОВА

Порядок оплаты труда в нерабочие праздничные дни регулируется нормами статьи 153 Трудового кодекса РФ: работа в эти дни оплачивается не менее чем в двойном размере.Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.