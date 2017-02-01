Сколько заплатят?

- Мой муж работает сторожем в детском саду. Как ему должны заплатить за работу в праздничные дни - с 1 по 9 января?
Оксана
Порядок оплаты труда в нерабочие праздничные дни регулируется нормами статьи 153 Трудового кодекса РФ: работа в эти дни оплачивается не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.
Ольга КРАСНОВА