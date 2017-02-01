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Сколько заплатят?


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Сегодня, 10:39
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- Мой муж работает сторожем в детском саду. Как ему должны заплатить за работу в праздничные дни - с 1 по 9 января?
Оксана


Порядок оплаты труда в нерабочие праздничные дни регулируется нормами статьи 153 Трудового кодекса РФ: работа в эти дни оплачивается не менее чем в двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.

Ольга КРАСНОВА
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