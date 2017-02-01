Вырастет ли пенсия?

- Будут ли проиндексированы пенсии НЕРАБОТАЮЩИМ пенсионерам? Куда мне обратиться с этим вопросом: в Пенсионный фонд или собес?
Людмила Владимировна
Ответ на этот вопрос мы нашли в интервью председателя правления Пенсионного фонда Антона ДРОЗДОВА, которое он дал «Российской газете»:- В 2017 году индексация пенсий вновь производится без каких-либо ограничений в точном соответствии с законом: страховые пенсии пересчитают на уровень инфляции, а государственные, в том числе и социальные, - с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.
Правда, как и в прошлом году, индексации подлежат только пенсии неработающих пенсионеров. Для тех, кто продолжает работать, в феврале величина пенсии пересматриваться не будет. Но когда человек трудовую деятельность прекратит, ПФ увеличит ему пенсию с учетом всех «пропущенных» индексаций. Кроме того, работающим пенсионерам пенсии ежегодно пересчитывают в августе в зависимости от зарплаты.
Росстат уже предварительно подсчитал, что потребительские цены в прошлом году выросли на 5,4%. Соответственно, новая стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится на 5,4% и с 1 февраля составит 78 рублей 28 копеек. Все виды страховых пенсий привязаны к этому коэффициенту, то есть пенсии повышаются в 1,054 раза.
Прибавка коснется всех неработающих пенсионеров (около 30 миллионов человек), а также примерно 440 тысяч неработающих военных пенсионеров, получающих вторую, «гражданскую», пенсию (за исключением фиксированной выплаты к ней).
Какой конкретно будет прибавка? В ПФР подсчитали, что средний размер страховой пенсии (без учета фиксированной выплаты) станет больше на 384 рубля. При этом:- страховая пенсия по старости вырастет в среднем на 400 рублей;
- страховая пенсия по инвалидности – на 160 рублей;
- страховая пенсия по случаю потери кормильца – на 315 рублей.
Что касается фиксированной выплаты, ее размер также индексируется с коэффициентом 1,054.
С 1 февраля пересчитают социальные выплаты: в связи с достижением возраста 80 лет, наличием инвалидности 1-й группы, нахождением на иждивении нетрудоспособных членов семьи, проживанием в северных регионах либо наличием у неработающих пенсионеров длительного стажа работы в северных и приравненных к ним территориях.
Второе повышение будет в апреле – пенсии доиндексируют еще на 0,4%, так что суммарное увеличение составит 5,8%.
Ольга КРАСНОВА