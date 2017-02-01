Вырастет ли пенсия?

Людмила Владимировна

Ольга КРАСНОВА

Ответ на этот вопрос мы нашли в интервью председателя правления Пенсионного фонда Антона ДРОЗДОВА, которое он дал «Российской газете»:Правда, как и в прошлом году, индексации подлежат только пенсии неработающих пенсионеров. Для тех, кто продолжает работать, в феврале величина пенсии пересматриваться не будет. Но когда человек трудовую деятельность прекратит, ПФ увеличит ему пенсию с учетом всех «пропущенных» индексаций. Кроме того, работающим пенсионерам пенсии ежегодно пересчитывают в августе в зависимости от зарплаты.Росстат уже предварительно подсчитал, что потребительские цены в прошлом году выросли на 5,4%. Соответственно, новая стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится на 5,4% и с 1 февраля составит 78 рублей 28 копеек.Прибавка коснется всех неработающих пенсионеров (около 30 миллионов человек), а также примерно 440 тысяч неработающих военных пенсионеров, получающих вторую, «гражданскую», пенсию (за исключением фиксированной выплаты к ней).Какой конкретно будет прибавка? В ПФР подсчитали, что средний размер страховой пенсии (без учета фиксированной выплаты) станет больше на 384 рубля. При этом:Что касается фиксированной выплаты, ее размер также индексируется с коэффициентом 1,054.С 1 февраля пересчитают социальные выплаты: в связи с достижением возраста 80 лет, наличием инвалидности 1-й группы, нахождением на иждивении нетрудоспособных членов семьи, проживанием в северных регионах либо наличием у неработающих пенсионеров длительного стажа работы в северных и приравненных к ним территориях.Второе повышение будет в апреле – пенсии доиндексируют еще на 0,4%, так что суммарное увеличение составит 5,8%.