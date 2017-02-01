Куда катится ангарский трамвай?

Светлана

В юбилейном выпуске муниципальной газеты картина «Старый трамвай» с художественной выставки «Дорогие образы Ангарска» украшала первую страницу. А МУП «Ангарский трамвай» уже был в долгах и с новым директором, который проработал всего 8 месяцев.

Записала Ольга КРАСНОВА

Мы позвонили в приемную МУП «Ангарский трамвай», чтобы встретиться с его руководством. Директора на этом предприятии нет с ноября 2016 года, его обязанности исполняет М.Н. ЕЛИСЕЕВА, но ни она, ни главный инженер О.А. ВЕСЕЛОВ на встречу с журналистом не согласились. О ситуации на предприятии на условиях анонимности нам согласился рассказать один из работников МУП. Информацию, полученную от нашего источника, мы предлагаем нашим читателям.- Действительно, сотрудники управления МУП «Ангарский трамвай» работают без света, т.к. у предприятия задолженность за тепло и свет 9 млн. рублей. Пока «Иркутскэнерго» идет нам навстречу, но «Ангарский трамвай» висит на волоске, который вот-вот оборвется. Долги копились месяцами. Последний директор Руслан ВИНАРСКИЙ пытался расплатиться, не смог и сократил около 200 работников из 500 работавших в 2015 г., в т.ч. таких специалистов, которых сейчас днем с огнем не сыщешь. Молодежь уходит сама из-за низкой зарплаты. Так, слесарь, электрик получают у нас по 10-12 тысяч рублей, премии давно не было. В январе 2017 года зарплату за декабрь прошлого года работники муниципального предприятия еще не получили, только обещали наскрести аванс.Администрация АГО держит муниципальное предприятие на голодном пайке. Для нормальной работы трамвая в месяц требуется 6-6,5 миллиона рублей. Доход МУП «Ангарский трамвай» от продажи билетов, которые стоят дешевле автобусных - 16 рублей, мизерный - чуть больше 100 тысяч рублей за сутки (это в будни, в выходные меньше). Раньше в день трамвай привозил более 200 тысяч рублей.Уверен, что в Ангарске трамвай востребован: вагоны идут битком по утрам, люди едут на работу и вечером, когда возвращаются домой. Днем в трамваях ездят пенсионеры. Думаю, мы могли бы хорошо заработать, доставляя людей в микрорайоны Строитель, Шеститысячник, Цементный, но прежняя власть рельсы туда разобрала.В целом в депо 57 вагонов. Если бы на линию вышли 35, то интервал движения по всем маршрутам составлял 10 минут. Это было бы хорошо и для пассажиров, и для предприятия - рентабельная работа. Но сейчас на линию выходит только 16-18 вагонов.Сегодня на крайних точках (17 микрорайон и 205 квартал) нет дежурных специалистов, поэтому если с вагоном по дороге что-то случилось, ему нужно сделать круг, чтобы попасть в депо. Но и там придется долго ждать ремонта, потому что ремонтировать нечем - запчастей нет. Ремонт нужен не копеечный, на вагон до полутора миллиона рублей. Но если отремонтировать, то вагоны будут бегать по 5 лет. Опять же шпалы под рельсами сгнили, пока зима, они скованные, а весной начнут «гулять».Мы на работе подсчитали: с 2000 года в нашем «трамвае» сменилось 8 руководителей! То есть настоящего руководства быть просто не могло. Где таких руководителей берут? Проводят конкурсы или это чьи-то протеже? Предприятие они не развивают, но, по слухам, успевают себе карманы набить. Говорят, например, что один из них, отработав несколько месяцев, выписал себе премию в размере 300 тысяч рублей. Вопрос к администрации: так ли это? Если так, то куда смотрели?«Ангарский трамвай» - муниципальное предприятие, на содержание которого заложены средства в бюджете - 25 млн. рублей на год. А мы только за электроэнергию 2,5 млн. рублей платим.Политику администрации мне трудно понять: на разработку какого-то бренда города нашли миллион, отдали их чужому дяде, а на трамвай - настоящий бренд Ангарска - денег нет! Почему так? И что нужнее для города? Экологически чистый и очень надежный вид общественного транспорта или лозунг о «просторе для побед»? Мы его вообще не поняли. Потому что никаких побед у нас уже много лет нет.