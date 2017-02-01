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Что за вкус?


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Вчера, 23:52
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- Вчера купила хлеб «Столичный» нашего «Каравая» совершенно невозможного качества. Впечатление, что хлеб из кормовой муки, напичкан разрыхлителями и различными добавками. То же с батоном (название не помню), у него даже цвет не тот, какой-то зеленоватый оттенок, а это явный признак, что есть добавки и отдушки. Почему у хлеба нет зернового вкуса?
Валентина


- Представители компании «Каравай», прокомментируйте, пожалуйста, почему так сильно изменился вкус хлеба? Что за добавки в него начали добавлять?
Наталья Валентиновна


Хлеб столичный и батон нарезной (если о нём идет речь) вырабатываются по традиционной технологии без использования пищевых добавок: красителей, улучшителей, ароматизаторов и тем более без химических разрыхлителей. В состав рецептуры хлебобулочных изделий входят пшеничная хлебопекарная мука, мука ржаная обдирная, дрожжи прессованные, соль поваренная пищевая, сахар, маргарин, жидкие ржаные закваски. Всё сырьё, поступающее на предприятие, проходит входной контроль, проверяется производственной лабораторией в соответствии с установленными требованиями по органолептическим и физико-химическим показателям, нестандартное сырьё возвращается поставщику. Перед использованием в производстве всё сырьё проходит специальную подготовку (просеивается, процеживается, при необходимости перебирается вручную и т.д.). Так же контролируется специалистами лаборатории технологический процесс: замес тестов, закладка сырья, выпечка, охлаждение, нарезка, упаковка. Проверяется качество готовой продукции каждой партии: вкус, цвет, запах, состояние мякиша, влажность, кислотность и т.д.

Что касается конкретно вкуса хлебобулочных изделий, вкус должен быть свойственным данному наименованию изделия, без постороннего привкуса, запах тоже должен быть свойственным изделию конкретного наименования.

На всех этапах производства хлебобулочных изделий нестандартной продукции производственной лабораторией не выявлено. Поэтому просим наших уважаемых покупателей в случае ухудшения качества: вкуса, цвета, запаха, состояния мякиша или другое, сообщать нам, производителям данной продукции, чтобы мы могли разобраться с жалобами на конкретную продукцию, конечно, желательно с предоставлением образцов продукции.
Контактный телефон лаборатории ОАО «Каравай» по вопросам качества 54-86-55 (в рабочие дни с 8.30 до 18.00), мы всегда готовы разобраться по каждому конкретному случаю.

В.Н. БОРОВКОВА,
зам. генерального
директора по качеству
ОА «Каравай»
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