Свеженький?

Анна

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Магазины «Эконом» и «Континент» закрылись временно, на реконструкцию (об этом наша газета писала в №133 за 1 декабря 2016 года – «Сеть для «Апельсина»). Примерно через месяц, в марте, они откроются в новом формате под названиями «Командор» и «Хороший», а вместо «Апельсина» будет гипермаркет «Аллея».А вот вопрос нашей читательницы, где уже сегодня можно с утра купить свежий хлеб, мы задали прямо в ОАО «Каравай». Набрали указанный в справочнике телефон отдела сбыта 54-18-58. Журналистами не представлялись. Просто спросили. Вопрос затруднил работников предприятия. С трудом, но нам подобрали подходящие точки реализации: