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Свеженький?


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Сегодня, 00:00
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- Я привыкла в 8 утра покупать свежий «караваевский» хлеб. Живём в районе площади. Сначала у нас закрыли ближайший «Апельсин», а сегодня поехала в «Эконом», в 55 квартал, он тоже закрыт. На двери объявление, что с 31 января не работает. Я проехала по городу и увидела, что все «Экономы» и «Континенты» закрылись. Почему? И где нам теперь утром можно купить к завтраку свежего хлеба, если все другие магазины работают с 10 часов?
Анна


Свеженький?
Магазины «Эконом» закрыты временно. Правда, в объявлениях об этом почему-то нет ни слова.
Фото Николая СТЕРНИНА


Магазины «Эконом» и «Континент» закрылись временно, на реконструкцию (об этом наша газета писала в №133 за 1 декабря 2016 года – «Сеть для «Апельсина»). Примерно через месяц, в марте, они откроются в новом формате под названиями «Командор» и «Хороший», а вместо «Апельсина» будет гипермаркет «Аллея».

А вот вопрос нашей читательницы, где уже сегодня можно с утра купить свежий хлеб, мы задали прямо в ОАО «Каравай». Набрали указанный в справочнике телефон отдела сбыта 54-18-58. Журналистами не представлялись. Просто спросили. Вопрос затруднил работников предприятия. С трудом, но нам подобрали подходящие точки реализации:

- За музеем часов стоит фирменный киоск ОАО «Каравай». Вторая точка – магазин «У Миленькой».

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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