Где такой хоспис?

Анна

Зося БЕЛКИНА

Дорогая Анна. Этот хоспис находится в стране дураков. Поэтому мы о нем и не пишем. И вам не советуем. Ни словечка по тому номеру, с какого вы получили это смс. Потому что как только вы это сделаете, с вашего счета немедленно снимут деньги. Во всяком случае с нами они поступили именно так. Получив ваш вопрос, мы немедленно решили найти на него ответ. Трудно себе представить, чтобы мы не знали о существовании детского хосписа, но в жизни все бывает. Отправляем сообщение:Планируем туда съездить, познакомиться и все узнать. И тут же с неизвестного телефонного номера получаем сообщение:Надо ли говорить, что на наш вопрос никто не ответил и в гости не позвал?Мы так поняли, что это такой же развод, как и все другие уже известные:и пр. Вероятно, что мошенники окучили уже всех стариков по одному разу, поднапугали клиентуру, теперь нашли новую. Вариант простой и эффективный. На больных детей дают самые бедные, а слово «хоспис» повергает в ужас. Детский хоспис – чур меня, чур! Рука сама набирает номер пожертвования.У нас лично нет сомнения, что этим обманом занимаются те же сидельцы, которые разводят людей, звоня им по телефону: «Мама, я попал в ДТП, срочно нужны деньги, к тебе подъедет человек, передай их немедленно». Делать в зонах сегодня нечего, новые города и ГЭС они уже не строят, времени вагон, мозги без алкоголя и наркотиков работают, вот и придумывают способы, как нажиться за чужой счет. Вот вы снять деньги с телефонного счета даже своего не можете, а они могут даже с чужого. Как они это делают? Впору в полиции создавать отдельное подразделение по борьбе с телефонным мошенничеством, однако ни она, ни операторы сотовой связи не спешат этим заниматься. Выход у нас с вами один: НЕ РЕАГИРОВАТЬ НИ НА КАКИЕ СМС, присланные с незнакомых вам номеров. НИ НА КАКИЕ, вы поняли? Просто чистите их в корзину, и все дела.