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- Утром 30 января в отделении Сбербанка по улице Карла Маркса не мог пополнить социальную транспортную карту. Мне 74 года, ветеран труда, работал мастером на ТЭЦ-1, а выйдя на пенсию, - плотником в школе-интернате № 7. За что нам такие мучения?
Н.В. КОЖАН


Как рассказал нашей газете Николай Васильевич, 30 января у терминалов Сбербанка собралось немало пожилых людей - льготников, которые не могли пополнить свои социальные транспортные карты. Сотрудницы банка сказать, когда терминалы начнут работать, не смогли, отправили людей на автостанцию, но там пополнением карт не занимаются. Льготники поехали в другое отделение Сбербанка, но и там терминалы не работали. Нам удалось дозвониться до Ольги РЕТИНСКОЙ, сотрудника пресс-центра Байкальского банка ПАО Сбербанк. По ее словам, причина была в техническом сбое в системе поставщика услуг - ОАО «Социальные системы». Прием платежей - оплата транспортных карт - был восстановлен в тот же день, 30 января, в 14.10. Банк приносит гражданам извинения за доставленные неудобства.

Н.В. Кожан пополнил свою транспортную карточку в тот же день, в 16 часов, но осадок на душе остался. Мы с Николаем Васильевичем подсчитали, что 30 января ему пришлось сделать 4 поездки, потратив на это 80 рублей, не считая здоровья.

К сожалению, нельзя дать гарантии, что сбой в работе терминалов случился в последний раз, поэтому наш совет льготникам: прежде, чем ехать в Сбербанк пополнять транспортную карту, позвоните в УЭК по бесплатному телефону 8-800-100-4441.

Ольга КРАСНОВА
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