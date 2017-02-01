Н.В. КОЖАН

Ольга КРАСНОВА

Как рассказал нашей газете Николай Васильевич, 30 января у терминалов Сбербанка собралось немало пожилых людей - льготников, которые не могли пополнить свои социальные транспортные карты. Сотрудницы банка сказать, когда терминалы начнут работать, не смогли, отправили людей на автостанцию, но там пополнением карт не занимаются. Льготники поехали в другое отделение Сбербанка, но и там терминалы не работали. Нам удалось дозвониться до Ольги РЕТИНСКОЙ, сотрудника пресс-центра Байкальского банка ПАО Сбербанк. По ее словам, причина была в техническом сбое в системе поставщика услуг - ОАО «Социальные системы». Прием платежей - оплата транспортных карт - был восстановлен в тот же день, 30 января, в 14.10. Банк приносит гражданам извинения за доставленные неудобства.Н.В. Кожан пополнил свою транспортную карточку в тот же день, в 16 часов, но осадок на душе остался. Мы с Николаем Васильевичем подсчитали, что 30 января ему пришлось сделать 4 поездки, потратив на это 80 рублей, не считая здоровья.К сожалению, нельзя дать гарантии, что сбой в работе терминалов случился в последний раз, поэтому наш совет льготникам: прежде, чем ехать в Сбербанк пополнять транспортную карту, позвоните в УЭК по бесплатному телефону 8-800-100-4441.