Кто ответит?

- Ничего не пойму! Когда уже у нас в городе появится на остановках расписание движения трамваев? Предприятие хронически убыточное и не делает элементарного шага, чтобы ангарчане могли воспользоваться его услугами! Или это специально делается, чтобы потом сказать, что ангарчанам трамвай не нужен?
Наталья
- Сегодня мне нужно было сдать кровь в сангородке. Я вышел на остановку в 6.50, а трамвай подошел только в 7.40! Вагон холодный, и за полчаса пути я замерз так, что вот уже 10, а меня до сих пор трясет! Работа муниципального трамвая вызывает просто негодование. Скажите, наш мэр вообще когда в последний раз на трамвае ездил? Может, в этом все дело?
Николай Иванович
- В декабре у меня умер муж-пенсионер. Пусть мне выплатят причитающиеся ему в новом году 5 тысяч рублей. Пусть это будет как наследство, его подарок с того света. Так можно?
Валентина
- У нас драма! Отключили «индийский» канал! Как нам, пенсионерам, жить теперь без наших любимых индийских сериалов? Где увидеть, как добро побеждает зло?
Мария Степановна
- Как заставить «Магеллан» работать по-человечески? Ну то есть для людей? Почему для того, чтобы передать показания приборов учета, я должна сначала прослушать всю их рекламу? Прямо бесит! Кому выгодно такое обслуживание населения, после которого хочется не платить, а убить?
Вика
- На пешеходном переходе из 84 квартала в школу № 20 очень короткий разрешающий сигнал. Раньше между дорогами была «зеленая полоса», где можно было дождаться разрешающего сигнала светофора, теперь ее убрали, а продолжительность сигнала не увеличили. Дети вынуждены нестись через дорогу как зайцы! Почему ГИБДД не реагирует на наши сигналы и безучастна к этой проблеме? Пусть хоть одно утро понаблюдают, как это все происходит. Или ждут несчастья, чтобы, наконец, сделать переход удобным?