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Кому конкретно?


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Вчера, 10:48
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- Представляя нового начальника управления по культуре, газета написала, что ангарчанам можно поучаствовать в культурной жизни города, вносить свои предложения. Как конкретно это можно сделать?
Николай


Контакты управления по культуре и молодёжной политике мы нашли на официальном сайте администрации АГО angarsk-adm.ru.

Управление по культуре и молодёжной политике работает в здании бывшей гостиницы «Саяны», на третьем этаже, в кабинете 302. День приёма начальника Марины ШКАБАРНИ: среда, с 14.00 до 16.00, запись по телефону 53-57-69. Электронный адрес: kultura@mail.angarsk-adm.ru.

Телефон ее заместителя Натальи Николаевны АРЦИБАШЕВОЙ - 50-41-59.

График работы управления: понедельник-пятница, с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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