Кому конкретно?

Контакты управления по культуре и молодёжной политике мы нашли на официальном сайте администрации АГО angarsk-adm.ru.Управление по культуре и молодёжной политике работает в здании бывшей гостиницы «Саяны», на третьем этаже, в кабинете 302. День приёма начальника Марины ШКАБАРНИ: среда, с 14.00 до 16.00, запись по телефону 53-57-69. Электронный адрес: kultura@mail.angarsk-adm.ru.Телефон ее заместителя Натальи Николаевны АРЦИБАШЕВОЙ - 50-41-59.График работы управления: понедельник-пятница, с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Реклама