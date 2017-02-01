Сколько вернут?

- Мой дочери 5 лет. При оплате за детский сад мне компенсируют только 20 процентов. Моя знакомая говорит, что ей компенсируют 50 процентов. Как узнать точно, какая сумма компенсации должна быть на первого и последующих детей?
Светлана
Сумма компенсации зависит от того, сколько ваших детей посещают детский сад. Согласно постановлению правительства Иркутской области, установлена компенсация родительской платы: на первого ребенка - 20 процентов от внесенной родительской платы, на второго - 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов внесенной родительской платы.
Как компенсацию получить? Как пояснила нашей редакции Ольга ЗАГОРОДНЕВА, начальник отдела дошкольного образования управления АГО, ежемесячно они подают информацию о посещении ребенком детского учреждения в управление социальной защиты населения по Ангарскому району, где и рассчитывают сумму компенсации. Для её получения родителю нужно написать заявление руководителю детского сада, в который ходит ребенок. Деньги ежемесячно поступают из областного бюджета. Как нас заверили в соцзащите, выплачиваются они вовремя и в полном объеме.
Ольга КРАСНОВАКстати
Не забудьте оформить
Не ждите, что вам компенсируют точно 50 процентов от той суммы, что вы заплатите. Компенсация высчитывается по специальной формуле, и на деле выходит небольшая сумма. Кроме того, напоминаем, что до 31 марта 2017 года своё право на получение компенсации за детский сад надо подтвердить.
С этого года компенсация полагается только семьям со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения. В третьем квартале 2016 года он составлял 10 тысяч 64 рубля.
В случае вашего молчания с 1 апреля компенсация перестанет вам поступать. Переоформляется она в соцзащите по адресу: Коминтерна, 41, тел. 52-37-71.
Интересно, что таких семей в нашем городе большинство, и всем им теперь надо идти в управление соцзащиты, хотя когда только ввели понятие компенсации, документы на неё принимали от родителей в детских садах. Так что ждём столпотворений. Речь идёт о молодых семьях, а они привыкли всё оставлять на потом и тянуть до последнего.
Настя Жилкина