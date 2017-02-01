Сколько вернут?

Светлана

Ольга КРАСНОВА

Не забудьте оформить

Настя Жилкина

Сумма компенсации зависит от того, сколько ваших детей посещают детский сад. Согласно постановлению правительства Иркутской области, установлена компенсация родительской платы: на первого ребенка - 20 процентов от внесенной родительской платы, на второго - 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов внесенной родительской платы.Как компенсацию получить? Как пояснила нашей редакции Ольга ЗАГОРОДНЕВА, начальник отдела дошкольного образования управления АГО, ежемесячно они подают информацию о посещении ребенком детского учреждения в управление социальной защиты населения по Ангарскому району, где и рассчитывают сумму компенсации. Для её получения родителю нужно написать заявление руководителю детского сада, в который ходит ребенок. Деньги ежемесячно поступают из областного бюджета. Как нас заверили в соцзащите, выплачиваются они вовремя и в полном объеме.Не ждите, что вам компенсируют точно 50 процентов от той суммы, что вы заплатите. Компенсация высчитывается по специальной формуле, и на деле выходит небольшая сумма. Кроме того, напоминаем, что до 31 марта 2017 года своё право на получение компенсации за детский сад надо подтвердить.С этого года компенсация полагается только семьям со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения. В третьем квартале 2016 года он составлял 10 тысяч 64 рубля.В случае вашего молчания с 1 апреля компенсация перестанет вам поступать. Переоформляется она в соцзащите по адресу: Коминтерна, 41, тел. 52-37-71.Интересно, что таких семей в нашем городе большинство, и всем им теперь надо идти в управление соцзащиты, хотя когда только ввели понятие компенсации, документы на неё принимали от родителей в детских садах. Так что ждём столпотворений. Речь идёт о молодых семьях, а они привыкли всё оставлять на потом и тянуть до последнего.