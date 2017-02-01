Платить или погодить?

Леонид Дмитриевич

Анастасия КУРМАЗОВА

Леонид Дмитриевич, миленький, так ведь не перестанут вам приносить эти квитанции и начислять плату, хоть сто лет вам будет! Мы уже писали, и не раз: платить за капитальный ремонт нужно всем независимо от возраста! Тем, кто попадает под действие закона о компенсациях (т.е. одиноко проживающим пенсионерам старше 70 и 80 лет или пенсионерам этого же возраста, проживающим вместе с пенсионером), начисляется компенсация. То есть вы платите, и только потом вам деньги возвращают. Причём возвращают не в полном объёме, а только за социальную норму жилой площади. Да, при таких условиях суть заявлений нашего премьера «старики не должны платить за капитальный ремонт» кардинально меняется. От платы фактически никого не освободили, только теперь некоторую часть этой платы старикам возвращают.Чтобы оформить компенсацию, необходимо обратиться в Министерство социальной защиты населения, опеки и попечительства. Находится оно теперь на остановке «Стальконструкция», в бывшем детском доме. Понадобятся документы: удостоверение личности, справка о составе семьи, документы на квартиру (домовая книга, свидетельство о праве собственности) и трудовая книжка. Зачем нужна последняя людям, которые уже лет 30 как не работают? Не спрашивайте, мы не знаем, и сотрудники соцзащиты тоже никак это требование не комментируют. Таковы требования закона.