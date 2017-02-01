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Почему не надо?


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Вчера, 11:04
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- На прошлой неделе я пришел на станцию переливания крови. Однако на плазму медики кровь брать отказались, объяснив, что план забора уже перевыполнен. Что за новости? Неужели человеческая кровь может стать лишней?
Виталий Сергеевич, донор с двухлетним стажем


Почему не надо?
Доноров с каждым годом становится всё больше, но кровь надо не только взять, но и переработать.
Фото Николая СТЕРНИНА



Из разговора с главным врачом ангарской станции переливания крови Ольгой СМИРНОВОЙ мы узнали, что с 1 февраля тут действительно введено ограничение на прием доноров плазмы. Причина - переизбыток компонентов крови. В прошлом году станция перевыполнила план на 131%. К слову, ограничения на прием плазмы были введены на станции переливания и в ноябре прошлого года. И вот хранилища учреждения снова переполнены.

- При сдаче донором крови мы получаем плазму в любом случае. В крови два компонента: плазма и эритроцитная взвесь. Мы планируем свои объёмы заготовок, и лишнего нам не надо. Зачем списывать, утилизировать потом ценный биологический материал? Надеемся, что благодаря строительству плазма-центров плазма будет более востребована и мы будем отправлять кровь на переработку. Вот тогда мы не только восстановим, но и увеличим объемы плазмы и число доноров.

Сейчас строительство плазмацентров в России только началось. Один такой центр существует в Кирове, еще один планируется построить в Башкортостане. Спектр её применения менее широк, чем эритроцитной взвеси. Чаще всего она требуется для лечения ожоговых больных, при проведении химиотерапии и в некоторых других случаях.

Число первичных доноров в Ангарске заметно увеличилось. В 2014 году их было 140, в 2015 – 370, а в 2016 уже почти 600 человек. За одну кроводачу доноры получают два дополнительных выходных дня и компенсацию на усиленное питание в размере 535 рублей. В прошлом году звания почетного донора были удостоены 80 ангарчан.

Оксана ТИХАЯ
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