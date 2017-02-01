«Останется без рук» («В» № 8 от 26 января 2017 г.)

Позвонивший мужчина себя не назвал

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Ольга КНЯЗЕВА

23-летний Константин 21 января был доставлен в реанимацию БСМП с сильным обморожением рук и ног. Травмы он получил после того, как ночью пешком добирался из отделения полиции №2 в 205 квартале домой. Теперь молодому человеку предстоит серьёзная операция – обмороженные пальцы на руках придется ампутировать. Мы навестили парня в больнице и узнали подробности этого трагического случая.Константин - студент Ангарского медицинского колледжа. До выпускных экзаменов и защиты диплома оставалось всего 5 месяцев. Учился на фельдшера. Сможет ли он работать по специальности теперь – большой вопрос.В ту пятницу, 20 января, Костя отдыхал с друзьями. Выпили. Ночью, когда все расходились по домам, парня на улице Социалистической остановил экипаж полиции – подходил под ориентировку. Увезли в отделение в 205 квартал. Там проверили документы, поняли, что задержали не того, отпустили. Это была обычная практика. Полицейским и в голову не пришло, что пьяного молодого человека ночью отпускать небезопасно. В городе же живем, не в лесу. Из 205-го квартала домой, в микрорайон Новый-4, Костя пошёл пешком.- сегодня Костя вспоминает события той ночи с грустью.На беду ночь на 21 января была очень морозной, минус 30. Без сознания возле собственного дома Костя пролежал до утра. Около 10 часов его заметила соседская девочка, она и подняла тревогу. Вызвали «скорую». Бригада доставила еле живого молодого человека в больницу. Дальше – реанимация.- знания, полученные в медколледже, никуда не делись.Нога оказалась сломана в районе голени – открытый перелом. Сейчас на ней стоит аппарат Илизарова, предстоит операция. Пальцы рук и ног сильно обморожены. Если на ногах их удалось спасти, то фаланги на обеих руках придётся ампутировать.- обе руки Кости туго перевязаны бинтами. За две недели в больнице он уже научился ловко обращаться с телефоном и предметами первой необходимости – помогает ртом.На главный вопрос, кого он винит в случившемся, Костя ответил без раздумий:Сейчас Костя думает, как жить и что делать дальше. В колледже ему дали академический отпуск на год. А пальцы, он надеется, удастся протезировать:П. 3 инструкции о порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации, приложение к приказу МВД России от 23.12.2011 года №298: