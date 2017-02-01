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Чья вина?


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Сегодня, 15:53
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- Прочли информацию «Останется без рук» («В» № 8 от 26 января 2017 г.). Возмущены! Почему молодого человека выпустили из отделения полиции в час ночи? Пьяного и на мороз? Неужели нельзя было оставить в отделении до утра? Ведь совершенно очевидно, что в это время никакой общественный транспорт не ходит! И вот теперь еще одна покалеченная судьба, еще на одного инвалида больше. Вот пусть те, кто его выпустил, и платят ему за инвалидность! Кстати, как его здоровье?
Позвонивший мужчина себя не назвал


Чья вина?
В том, что случилось, Константин винит только себя.
Фото с ресурса Instagram


23-летний Константин 21 января был доставлен в реанимацию БСМП с сильным обморожением рук и ног. Травмы он получил после того, как ночью пешком добирался из отделения полиции №2 в 205 квартале домой. Теперь молодому человеку предстоит серьёзная операция – обмороженные пальцы на руках придется ампутировать. Мы навестили парня в больнице и узнали подробности этого трагического случая.

Константин - студент Ангарского медицинского колледжа. До выпускных экзаменов и защиты диплома оставалось всего 5 месяцев. Учился на фельдшера. Сможет ли он работать по специальности теперь – большой вопрос.

В ту пятницу, 20 января, Костя отдыхал с друзьями. Выпили. Ночью, когда все расходились по домам, парня на улице Социалистической остановил экипаж полиции – подходил под ориентировку. Увезли в отделение в 205 квартал. Там проверили документы, поняли, что задержали не того, отпустили. Это была обычная практика. Полицейским и в голову не пришло, что пьяного молодого человека ночью отпускать небезопасно. В городе же живем, не в лесу. Из 205-го квартала домой, в микрорайон Новый-4, Костя пошёл пешком.

- У меня были деньги на такси, телефон, но идти там недалеко, минут 15. Когда добрался до дома, хлопнул по карманам, понял, что нет ключей. Решил забраться в дом через балкон на втором этаже. Когда уже почти залез, сорвался и рухнул вниз. Я почувствовал сильную боль в ноге, понял, что сломал. Упал я в соседский огород, нужно было выбираться. Попробовал перелезть через забор, перекинул сломанную ногу, но опять упал, от боли потерял сознание, больше ничего не помню, - сегодня Костя вспоминает события той ночи с грустью.

На беду ночь на 21 января была очень морозной, минус 30. Без сознания возле собственного дома Костя пролежал до утра. Около 10 часов его заметила соседская девочка, она и подняла тревогу. Вызвали «скорую». Бригада доставила еле живого молодого человека в больницу. Дальше – реанимация.

- Когда я очнулся, первым, кого увидел, был однокурсник, он там проходит практику. Он сказал, что я должен радоваться, что вообще жив остался, меня доставили в больницу с температурой тела 27 градусов, а при 24 человек умирает, - знания, полученные в медколледже, никуда не делись.

Нога оказалась сломана в районе голени – открытый перелом. Сейчас на ней стоит аппарат Илизарова, предстоит операция. Пальцы рук и ног сильно обморожены. Если на ногах их удалось спасти, то фаланги на обеих руках придётся ампутировать.

- Операция будет уже на следующей неделе. Сейчас хирурги ждут, когда определится чёткая граница некрозной ткани, чтобы не отрезать больше, чем нужно. Обещают оставить кое-какие фаланги, но сейчас трудно говорить о прогнозах, видно будет уже на самой операции, - обе руки Кости туго перевязаны бинтами. За две недели в больнице он уже научился ловко обращаться с телефоном и предметами первой необходимости – помогает ртом.
На главный вопрос, кого он винит в случившемся, Костя ответил без раздумий:

- В том, что со мной случилось, виноват только я и никто другой. Моя собственная дурость. У меня была масса вариантов, как поступить, но я выбрал самый худший. У меня были деньги, я мог вызвать такси и уехать к бабушке или родителям, они живут в городе. Мог позвонить друзьям. Но я решил лезть на второй этаж. Полицию тоже не виню. Они не имели права задерживать меня дольше, чем нужно. Да и если бы они меня не задержали в ту ночь, случилось бы то же самое, я же был пьян и плохо соображал.

Сейчас Костя думает, как жить и что делать дальше. В колледже ему дали академический отпуск на год. А пальцы, он надеется, удастся протезировать:

- Конечно, мне было очень плохо. Представляете, что ещё в пятницу у меня была расписана вся жизнь: я уже придумал, куда пойду работать после получения диплома. Хотел взять кредит и купить машину. Жениться, накопить на квартиру. А уже в субботу все мои планы рухнули.

Ольга КНЯЗЕВА


ДОСЛОВНО

П. 3 инструкции о порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации, приложение к приказу МВД России от 23.12.2011 года №298:

«Задачей полиции по доставлению лиц, находящихся в состоянии опьянения, является оказание необходимой помощи в целях предупреждения опасности, угрожающей их жизни и здоровью».

Комментарий

Замначальника УМВД по Ангарскому городскому округу Игорь ГАЗИНСКИЙ: - В данном конкретном случае, по всей видимости, состояние молодого человека не вызывало опасений, сотрудники полиции посчитали, что он может добраться до дома благополучно. Это подтверждается тем, что травма получена у дома пострадавшего и носит бытовой характер. Сейчас по обстоятельствам произошедшего мы провидим проверку. Если будут выявлены нарушения со стороны сотрудников полиции, примем меры реагирования.
Сегодня, 17:14 - lena178 написал(а):
Это мой аватар
Я лично знаю этого парня. Вы, кстати, не отметили, что он отслужил в армии, благополучно вернулся. А в родном городе случилось такое несчастье. Уверена, что часть вины лежит на отделении полиции, которые могли это предотвратить. 
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