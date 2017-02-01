Как дозвониться?

Звонок с сотового телефона на двухзначный номер технически невозможен. Поэтому компании сотовой связи (МТС, “Теле2”, “Билайн”, “Мегафон”) сейчас ввели использование трехзначных номеров. Чтобы вызвать 01, 02, 03, 04, нужно набрать 101, 102, 103 и 104. Или просто запомните телефон службы спасения - 112. Вызов экстренных служб можно сделать, даже если на вашем телефоне закончились деньги.А вот в ангарскую городскую единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) на телефон дежурного 088 позвонить можно только с городского телефона. Но, кроме трехзначного, есть обычный: 8(3955)52-31-40.

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