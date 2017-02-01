Скажите как?

Можно провести специальный обряд, который проводится три дня, но начинать его следует именно 11 февраля. Сегодня идете в парк или лес и набираете там несколько сухих веток. Дома свяжите их красной шерстяной ниткой, положите этот «букет» под кровать или в изножье постели. Три вечера подряд перед сном читайте:После третьей ночи, на рассвете, возьмите связку веток, вынесите на улицу, сожгите, приговаривая:Вернувшись, окропите квартиру святой водой посолонь (по часовой стрелке). Когда круг будет завершен, переступите через порог, обернитесь к квартире лицом, окропите и перекрестите дверной проем: