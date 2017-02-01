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Скажите как?


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Вчера, 23:18
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- Подскажите какой-нибудь простой, но действенный способ избавления от негатива в жизни.

Скажите как?
Двое – лучший оберёг для дома.

Можно провести специальный обряд, который проводится три дня, но начинать его следует именно 11 февраля. Сегодня идете в парк или лес и набираете там несколько сухих веток. Дома свяжите их красной шерстяной ниткой, положите этот «букет» под кровать или в изножье постели. Три вечера подряд перед сном читайте:

«Ветвь темная – пришла из мая, была живою – стала сухою. Тебя собрала я, тебя связала. Ты собери тоже, что мне негоже».

После третьей ночи, на рассвете, возьмите связку веток, вынесите на улицу, сожгите, приговаривая:

«Огонь, гори, беду забери. Меня согрей, будет теплей. Зима-холодна, с Богом иди. Пора. Весна-тепла, с Богом приди. Красна. Зиме – поклон, через год ждем. Весне – поклон, дождались в дом».

Вернувшись, окропите квартиру святой водой посолонь (по часовой стрелке). Когда круг будет завершен, переступите через порог, обернитесь к квартире лицом, окропите и перекрестите дверной проем: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».
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