Скажите как?

- Подскажите какой-нибудь простой, но действенный способ избавления от негатива в жизни.Двое – лучший оберёг для дома.
Можно провести специальный обряд, который проводится три дня, но начинать его следует именно 11 февраля. Сегодня идете в парк или лес и набираете там несколько сухих веток. Дома свяжите их красной шерстяной ниткой, положите этот «букет» под кровать или в изножье постели. Три вечера подряд перед сном читайте:«Ветвь темная – пришла из мая, была живою – стала сухою. Тебя собрала я, тебя связала. Ты собери тоже, что мне негоже».
После третьей ночи, на рассвете, возьмите связку веток, вынесите на улицу, сожгите, приговаривая:«Огонь, гори, беду забери. Меня согрей, будет теплей. Зима-холодна, с Богом иди. Пора. Весна-тепла, с Богом приди. Красна. Зиме – поклон, через год ждем. Весне – поклон, дождались в дом».
Вернувшись, окропите квартиру святой водой посолонь (по часовой стрелке). Когда круг будет завершен, переступите через порог, обернитесь к квартире лицом, окропите и перекрестите дверной проем: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».