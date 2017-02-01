В новом виде?

- Прошла информация, что нашему музею Победы выделяют деньги на расширение музейной экспозиции. Правда, сколько и когда дадут, подробностей нет. Вы не знаете?
ПОТАПОВА
Ангарский паттерн (т.е. образец, шаблон, стиль), предложенный нашему городу москвичами за почти один миллион рублей.
Мы, нет, но знает директор музея Победы Лариса ДАВЫДОВА:
- Про деньги говорить пока рано. Сейчас благотворительный фонд Федора ПОТАНИНА, члена правления Союза писателей России, проводит информационную кампанию музейных программ. И, в частности, поддержку музейного дизайна. Мы в числе многих других музеев подали заявку на получение гранта. Сумма нам неизвестна. Если получим, то потратим деньги на оформление двух залов и публичной зоны (на стенах лестниц) на тему «Земля Ангарская».
По словам директора, новое оформление музея будет выполнено в стиле недавно разработанного московской компанией «Сити Брендинг» бренда для нашего города. Кстати, если музей получит грант, дизайн будет оформлять та же компания.