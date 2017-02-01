.
,

В новом виде?


0

Вчера, 23:25
 Количество просмотров: 39
    

- Прошла информация, что нашему музею Победы выделяют деньги на расширение музейной экспозиции. Правда, сколько и когда дадут, подробностей нет. Вы не знаете?
ПОТАПОВА


В новом виде?
Ангарский паттерн (т.е. образец, шаблон, стиль), предложенный нашему городу москвичами за почти один миллион рублей.

Мы, нет, но знает директор музея Победы Лариса ДАВЫДОВА:

- Про деньги говорить пока рано. Сейчас благотворительный фонд Федора ПОТАНИНА, члена правления Союза писателей России, проводит информационную кампанию музейных программ. И, в частности, поддержку музейного дизайна. Мы в числе многих других музеев подали заявку на получение гранта. Сумма нам неизвестна. Если получим, то потратим деньги на оформление двух залов и публичной зоны (на стенах лестниц) на тему «Земля Ангарская».

По словам директора, новое оформление музея будет выполнено в стиле недавно разработанного московской компанией «Сити Брендинг» бренда для нашего города. Кстати, если музей получит грант, дизайн будет оформлять та же компания.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Русское оружие 6 - го поколения.
снайперы
Все новости категории

Спортивные новости
21 ангарчанин в норме!
Все на лыжню!
Великолепная шестёрка
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
Золотые горы
«Скорую» не замечают
Пошли по дачам
Все новости категории

Общество
ЗЕЛЕНЬ С ГЛАЗАМИ
«Водоканал» вышел на улицу
Спасали по-настоящему
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (157)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru