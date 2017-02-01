В новом виде?

Мы, нет, но знает директор музея Победы Лариса ДАВЫДОВА:По словам директора, новое оформление музея будет выполнено в стиле недавно разработанного московской компанией «Сити Брендинг» бренда для нашего города. Кстати, если музей получит грант, дизайн будет оформлять та же компания.

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