Чего пишете?

Ирина Ивановна

Лидия Николаевна



Галина АМЯГА

Чтобы ответить детям правильно и сберечь свои нервные клетки, надо было просто посмотреть значение этого слова в словарях русского языка, оно там есть. Читаем у ДАЛЯ: «Похерить – выхерить, вычеркнуть. «Эта штука (или шутка) стара, похерить пора». Открываем ОЖЕГОВА: «Похерить (устаревшее, простонародное) – зачеркнуть, уничтожить». Происхождение слова очень простое. Зачеркивая что-либо, обычно мы делаем это крест-накрест, что очень похоже на букву «Х».Вот и все. А не то, что вы, дорогие наши читатели, подумали.