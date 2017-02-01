Чего пишете?

- Разве слово «похерили» является литературным? Печатать такое в газете, по моему твердому убеждению, неправильно.
Ирина Ивановна
- Я больше не буду выписывать и читать вашу газету! Ее же в руки стыдно взять, от ребенка прятать надо! Вот в разговоре с Тагиром ХАМИТОВЫМ 2 февраля жирными буквами написано: «Школы похерили театральные коллективы». Вы там вообще что? Совсем что ли? Я в детском коллективе работаю! Дети спрашивают: похерили - это как? И что я им отвечу, что вы матерщину распространяете?
Лидия Николаевна
Чтобы ответить детям правильно и сберечь свои нервные клетки, надо было просто посмотреть значение этого слова в словарях русского языка, оно там есть. Читаем у ДАЛЯ: «Похерить – выхерить, вычеркнуть. «Эта штука (или шутка) стара, похерить пора». Открываем ОЖЕГОВА: «Похерить (устаревшее, простонародное) – зачеркнуть, уничтожить». Происхождение слова очень простое. Зачеркивая что-либо, обычно мы делаем это крест-накрест, что очень похоже на букву «Х».
Вот и все. А не то, что вы, дорогие наши читатели, подумали.
Галина АМЯГА