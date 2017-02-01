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Чего пишете?


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Вчера, 23:29
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- Разве слово «похерили» является литературным? Печатать такое в газете, по моему твердому убеждению, неправильно.
Ирина Ивановна


- Я больше не буду выписывать и читать вашу газету! Ее же в руки стыдно взять, от ребенка прятать надо! Вот в разговоре с Тагиром ХАМИТОВЫМ 2 февраля жирными буквами написано: «Школы похерили театральные коллективы». Вы там вообще что? Совсем что ли? Я в детском коллективе работаю! Дети спрашивают: похерили - это как? И что я им отвечу, что вы матерщину распространяете?
Лидия Николаевна


Чтобы ответить детям правильно и сберечь свои нервные клетки, надо было просто посмотреть значение этого слова в словарях русского языка, оно там есть. Читаем у ДАЛЯ: «Похерить – выхерить, вычеркнуть. «Эта штука (или шутка) стара, похерить пора». Открываем ОЖЕГОВА: «Похерить (устаревшее, простонародное) – зачеркнуть, уничтожить». Происхождение слова очень простое. Зачеркивая что-либо, обычно мы делаем это крест-накрест, что очень похоже на букву «Х».

Вот и все. А не то, что вы, дорогие наши читатели, подумали.

Галина АМЯГА
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