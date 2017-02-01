Станет больше?

Вячеслав

Собств. инф.

На вопрос нашего читателя отвечает- В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщиками признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений единого государственного реестра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.Для налогоплательщиков-физических лиц налоговая база определяется налоговыми органами на основании сведений, которые предоставляются органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.Учитывая, что исчисление земельного налога с момента его введения производилось исходя из кадастровой стоимости, сумма налога для участков садового некоммерческого товарищества может изменяться только вследствие изменения кадастровой стоимости земельного участка либо ставки налога.Полную информацию о ставках налога можно получить на Интернет-сайте налоговой службы www.nalog.ru в online-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», а также рассчитать сумму земельного налога в online-сервисе «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости» либо по телефону справочной службы 8-800-222-22-22.