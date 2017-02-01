.
,

Станет больше?


0

Сегодня, 11:13
 Количество просмотров: 18
    

- С 1 января 2017 года вступил в силу закон о государственной кадастровой оценке земельных участков в СНТ. Увеличится ли теперь налог на землю?
Вячеслав


На вопрос нашего читателя отвечает начальник инспекции федеральной налоговой службы по г. Ангарску Оксана Вячеславовна ШАПОВАЛОВА:

- В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщиками признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. Размер земельного налога зависит от кадастровой стоимости участка и налоговой ставки, утвержденной решениями местных органов власти.

Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений единого государственного реестра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.

Для налогоплательщиков-физических лиц налоговая база определяется налоговыми органами на основании сведений, которые предоставляются органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

При исчислении налога применяется кадастровая стоимость земельного участка на 1 января каждого года.

Учитывая, что исчисление земельного налога с момента его введения производилось исходя из кадастровой стоимости, сумма налога для участков садового некоммерческого товарищества может изменяться только вследствие изменения кадастровой стоимости земельного участка либо ставки налога.

Полную информацию о ставках налога можно получить на Интернет-сайте налоговой службы www.nalog.ru в online-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», а также рассчитать сумму земельного налога в online-сервисе «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости» либо по телефону справочной службы 8-800-222-22-22.

Собств. инф.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
В Иркутском кадетском корпусе прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Русское оружие 6 - го поколения.
Все новости категории

Спортивные новости
Три медали на первенстве СФО по боксу среди юношей
Волейболистки «Ангары» лидируют на чемпионате России
Прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою среди кадетов
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
Похитила у "Юных исследователей" 50 тысяч рублей
Хозяйка салона задержала похитителя норковой шубы
Спасение большегруза, попавшего в снежную ловушку
Все новости категории

Общество
Что будет?
В Приангарье начался набор в Школу вожатых
Чемпионат «Молодые профессионалы» проходит в Иркутске
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (183)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru