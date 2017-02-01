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У Одинска получилось?


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Сегодня, 11:17
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У Одинска получилось?
Есть, есть чему радоваться одинцам! Им удалось добиться от власти справедливого решения их проблемы. Вывод? “Всё возможно, если дружно и не молча”, - комментирует эту победу Олег Тюменев, депутат Законодательного собрания.

Поправка в закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» была рассмотрена 8 февраля на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве. Поправка исправляет действие закона, по которому жители сельских населенных пунктов городских округов не имели права на бесплатное получение земли в отличие от тех, кто живет в селах, входящих в муниципальное образование. Так, после объединения города Ангарска с Ангарским районом льготное право на землю потеряли жители Одинска, Мегета и Савватеевки. И только Одинск прошлым летом встал по этому поводу на дыбы, когда его землю и даже сакральные места стали раздавать городским жителям. Селяне обратились с жалобами к губернатору, депутатам Законодательного собрания и Ангарского городского округа. Провели сход. И вот результат. Комитет рекомендовал принять поправки на февральской сессии ЗС в первом чтении.

Собств. инф.
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