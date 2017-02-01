У Одинска получилось?

Собств. инф.

Поправка в закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» была рассмотрена 8 февраля на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве. Поправка исправляет действие закона, по которому жители сельских населенных пунктов городских округов не имели права на бесплатное получение земли в отличие от тех, кто живет в селах, входящих в муниципальное образование. Так, после объединения города Ангарска с Ангарским районом льготное право на землю потеряли жители Одинска, Мегета и Савватеевки. И только Одинск прошлым летом встал по этому поводу на дыбы, когда его землю и даже сакральные места стали раздавать городским жителям. Селяне обратились с жалобами к губернатору, депутатам Законодательного собрания и Ангарского городского округа. Провели сход. И вот результат.