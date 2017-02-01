Кому дадут гектар?

Сергей П.

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Ирина КОНДРАТЬЕВА,инженер II категории

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области

С 1 февраля 2017 года начался третий этап реализации проекта «На Дальний Восток». С 1 февраля бесплатно получить дальневосточный участок может любой гражданин России.«Дальневосточные гектары» не будут облагаться налогом в течение пяти лет. Именно столько времени отводится гражданам на освоение полученного надела. Если участок будет задействован, то к концу пятилетнего срока его можно оформить в собственность или аренду на 49 лет.Воспользоваться своим правом на «дальневосточный гектар» жители Иркутской области могут до 1 января 2035 года. Определиться с выбором земельного участка поможет специально разработанный Интернет-ресурс «На Дальний Восток» (https://надальнийвосток.рф). Для входа на сайт потребуется подтвержденная учетная запись на портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). После входа в систему любой желающий получает возможность сформировать участок в разделе «Карта». После того как выбор будет сделан, необходимо заполнить заявление и приложить к нему скан-образ документа, удостоверяющего личность. В помощь тем, кто собирается начать собственное дело на дальневосточной земле, но пока не до конца определился с направлением, на сайте для ознакомления предлагаются бизнес-планы по различным видам деятельности.С 1 февраля 2017 года сотрудники МФЦ проводят консультации и помогают оформлять заявки через портал «На Дальний Восток». Ангарчане, желающие получить «дальневосточный гектар», могут обратиться за помощью в офис многофункционального центра, расположенный по адресу: Ангарск, 84 кв-л, д. 16. Также консультацию можно получить в офисе филиала федеральной кадастровой палаты по Иркутской области по адресу: Ангарск, 103 кв-л, д. 1.