Чем могут помочь?

Любовь Павловна

Н.И. КАЛИНИНА,

директор учреждения

Мама-студентка, находящаяся на очном обучении, т.е., как правило, имеющая доход ниже установленной в области величины прожиточного минимума, имеет право на:отпускаемыми по рецептам, при амбулаторном лечении - для детей первых трех лет жизни (закон Иркутской области от 23 октября 2006 года №63-03 «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»);(закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года №130-03 «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области»);(закон Иркутской области от 10.07.2014 г. № 91-оз «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области»).Мама также может рассчитыватьЧтобы воспользоваться предоставленными правами, ей надо обратиться с документами в управление социальной защиты населения по Ангарскому району по адресу: ул. Коминтерна, д. 41.