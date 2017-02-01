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Чем могут помочь?


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Сегодня, 11:32
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- Дочь моей подруги - студентка ИГУ, учится на дневном отделении. Имеет ребенка, доченьку 2 лет. Совсем никаких выплат не получила. На какую поддержку государства может в такой ситуации рассчитывать студентка? Куда обращаться?
Любовь Павловна


Мама-студентка, находящаяся на очном обучении, т.е., как правило, имеющая доход ниже установленной в области величины прожиточного минимума, имеет право на:

- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецептам, при амбулаторном лечении - для детей первых трех лет жизни (закон Иркутской области от 23 октября 2006 года №63-03 «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»);

- ежемесячное пособие на ребенка (закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года №130-03 «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области»);

- компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении (закон Иркутской области от 10.07.2014 г. № 91-оз «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области»).

Чем могут помочь?
Если честно и очень серьёзно, то рожать в студенчестве можно, только если у тебя есть муж или дружная семья. Основная помощь приходит именно оттуда, а не из собеса.

Мама также может рассчитывать на получение социальной стипендии.

Чтобы воспользоваться предоставленными правами, ей надо обратиться с документами в управление социальной защиты населения по Ангарскому району по адресу: ул. Коминтерна, д. 41.

Н.И. КАЛИНИНА,
директор учреждения
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