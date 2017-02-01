Куда девать?

- Дома лежит много ненужных аудиокассет. Выбросить рука не поднимается – это же мусор, который долго не сгниёт. Может, кто-то принимает в нашем городе их на утилизацию?
Аудиокассеты – клад для людей рукоделистых. К примеру, эта сумка сплетена из кассетных лент.
Фото с сайта forumoney.ru
С этим вопросом мы обратились к руководителю инициативной группы «Эко-Ангарск» Михаилу НОВИКОВУ, и он рассказал нашей газете:
- К сожалению, утилизацией такого вида пластика в нашем городе никто не занимается – предпринимателям это невыгодно. Необходимы большие затраты на оборудование, а прибыли большой не будет. Государство такой бизнес не поддерживает. Наша организация занимается только приёмом батареек. Более или менее в Ангарске налажен приём макулатуры. Всё остальное – большая проблема.
Скрепя сердце ответим нашему читателю: выбросить аудиокассеты придётся-таки в общий мусорный контейнер.