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Куда девать?


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Сегодня, 16:41
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- Дома лежит много ненужных аудиокассет. Выбросить рука не поднимается – это же мусор, который долго не сгниёт. Может, кто-то принимает в нашем городе их на утилизацию?

Куда девать?
Аудиокассеты – клад для людей рукоделистых. К примеру, эта сумка сплетена из кассетных лент.
Фото с сайта forumoney.ru


С этим вопросом мы обратились к руководителю инициативной группы «Эко-Ангарск» Михаилу НОВИКОВУ, и он рассказал нашей газете:

- К сожалению, утилизацией такого вида пластика в нашем городе никто не занимается – предпринимателям это невыгодно. Необходимы большие затраты на оборудование, а прибыли большой не будет. Государство такой бизнес не поддерживает. Наша организация занимается только приёмом батареек. Более или менее в Ангарске налажен приём макулатуры. Всё остальное – большая проблема.

Скрепя сердце ответим нашему читателю: выбросить аудиокассеты придётся-таки в общий мусорный контейнер.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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