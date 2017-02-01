Садист или защитник?

Любовь Ивановна

Фото radical.ru

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

Ольга КНЯЗЕВА

Эта история произошла утром 10 февраля. К мастерским возле основного здания школы № 24, где проходят уроки технологии для мальчиков и девочек, прибилась бездомная собака. 63-летний Владимир Иванович ПОПОВ, заместитель директора по учебной работе, а по совместительству учитель технологии для мальчиков, ждал ребят на урок в мастерской. Звонок уже прозвенел, а учеников ещё не было.Владимир Иванович, преподаватель с 37-летним стажем, в школе работает уже 10 лет.На палке, по его словам, гвоздей не было.- учитель и предположить не мог, чем обернётся ему желание оградить детей от бездомного и, судя по всему, опасного животного.Уже совсем скоро вокруг собаки образовалась толпа – преподаватели школы и дети. Животное сидело в углу, из пасти, рассказывают, шла кровь.- объясняет сегодня Попов.Сердобольные коллеги вызвали зоозащитников и поспешили окрестить преподавателя живодёром. Так в этой истории появилась палка с гвоздями, лужа крови и несчастное животное при смерти...