Садист или защитник?

- В пятницу сын пришёл из школы и рассказал, что трудовик на территории школы палкой с гвоздём забил собаку. Бедное животное еле спасли! Что за живодёры работают с нашими детьми?!
Любовь ИвановнаСобаки, как и люди, бывают разные. А разница в том, что собака может укусить человека, а человек собаку нет.
Фото radical.ru
Эта история произошла утром 10 февраля. К мастерским возле основного здания школы № 24, где проходят уроки технологии для мальчиков и девочек, прибилась бездомная собака. 63-летний Владимир Иванович ПОПОВ, заместитель директора по учебной работе, а по совместительству учитель технологии для мальчиков, ждал ребят на урок в мастерской. Звонок уже прозвенел, а учеников ещё не было.- Я вышел на улицу, увидел там своих мальчишек. Они стояли рядом и не могли пройти из-за собаки. Видимо, испугались. Грязная, примерно полметра в холке. По всему было понятно, что бездомная. Я отгородил собой животное, ребятам сказал идти в мастерскую. Собака лаяла на меня, скалилась. Понятно, что я не мог её так оставить, – в соседней мастерской занимались девочки-пятиклашки. В лучшем случае испугались бы, в худшем – животное могло их покусать. Я сначала хотел ногой её отогнать за территорию школы, но собака хватанула меня за ботинок. Тогда в мастерской я взял палку, -
Владимир Иванович, преподаватель с 37-летним стажем, в школе работает уже 10 лет.
На палке, по его словам, гвоздей не было.
- Собака вцепилась в палку мертвой хваткой, рычала. Я смог её вытолкать подальше от мастерских, выдрал из пасти палку и ушёл на урок,
- учитель и предположить не мог, чем обернётся ему желание оградить детей от бездомного и, судя по всему, опасного животного.
Уже совсем скоро вокруг собаки образовалась толпа – преподаватели школы и дети. Животное сидело в углу, из пасти, рассказывают, шла кровь.- Видимо, когда я выдирал у неё из зубов палку, повредил десну, вот кровь и пошла,
- объясняет сегодня Попов.
Сердобольные коллеги вызвали зоозащитников и поспешили окрестить преподавателя живодёром. Так в этой истории появилась палка с гвоздями, лужа крови и несчастное животное при смерти...
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ
Ольга КНЯЗЕВА