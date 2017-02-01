Чего ждут?

Участок дороги, про который пишет наша читательница, действительно считается аварийным. Именно по этой причине в 2015 году пешеходный переход оборудовали светофором. А вот сколько будет гореть «зелёный», сотрудники группы дорожного надзора (именно они занимаются подобными вопросами) решают не сами, для этого есть специальная формула.

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