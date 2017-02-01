Чего ждут?

- На пешеходном переходе из 84 квартала в школу № 20 очень короткий разрешающий сигнал. Раньше между дорогами была «зелёная полоса», где можно было дождаться разрешающего сигнала светофора, теперь её убрали, а продолжительность сигнала не увеличили. Дети вынуждены нестись через дорогу как зайцы! Почему ГИБДД не реагирует на наши сигналы? Пусть хоть одно утро понаблюдают, как это всё происходит. Или ждут несчастья, чтобы, наконец, сделать переход удобным?
Вера Николаевна
Участок дороги, про который пишет наша читательница, действительно считается аварийным. Именно по этой причине в 2015 году пешеходный переход оборудовали светофором. А вот сколько будет гореть «зелёный», сотрудники группы дорожного надзора (именно они занимаются подобными вопросами) решают не сами, для этого есть специальная формула.
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