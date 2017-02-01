Кто греет воду?

Г.Г. ЛЕСЮК

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

Анастасия КУРМАЗОВА

Такой вопрос возник у нашей читательницы после того, как она получила квитанцию от управляющей компании с расходами коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. И ОДН по горячей воде представлен сразу двумя суммами. Одна, побольше, относится к показаниям, измеренным в гигакалориях, а другая, поменьше, – к кубическим метрам. Почему горячая вода у нас измеряется и в кубометрах, и в гигакалориях и какое отношение к последним имеет управляющая компания?Поясняем: это двухкомпонентный тариф. Измеряется он в количестве воды (теплоносителя) и в количестве тепла, делающего эту воду горячей. Вода меряется кубическими метрами, а тепло – гигакалориями. Да, управляющая компания не греет воду, они лишь отвечают за её качество внутри дома. В данном случае они являются просто посредниками, и эта ситуация только для нашего города уникальная, потому что мы привыкли расплачиваться с энергетиками напрямую...