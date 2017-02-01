Как их накажут?

- Вы пишете про дело А. КУСТОВА. А знаете, что в суде сейчас судят мошенниц «Сибфинцентра»?
На следствие и судебные заседания обвиняемые ходили уже без норковых шуб. На фото слева направо: Евгения КЛЮЧЕВСКАЯ, Юлия НЕУНЫВАЛОВА, Наталья ТИХОНЧУК.
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Знаем. Действительно, в суде идет разбирательство в отношении Юлии НЕУНЫВАЛОВОЙ, Евгении КЛЮЧЕВСКОЙ и Натальи ТИХОНЧУК. В 2014 году они под видом фирмы «Сибфинцентр» раздавали ипотечные кредиты населению под 7,5% годовых. И это в то время, когда обычные банки меньше 11% не предлагали. Взять кредит мог кто угодно – ни плохая кредитная история, ни возраст, ни отсутствие работы не были помехами. Условие только одно - первоначальный взнос в 3% от суммы займа. Отдаешь деньги и ждёшь 120 банковских дней, получаешь нужную сумму. Надо ли говорить, что обещанный кредит никто так и не получил?
Материалы уголовного дело насчитывают 66 томов. Только обвинительное заключение более 2 тысяч страниц. В суде дело слушается уже больше года. Вереницей идут потерпевшие. 265 человек из Ангарска, Иркутска, Шелехова, Братска и Тулуна. Они отдали мошенницам в общей сложности более 16 миллионов рублей. Здесь и простые работяги, и пенсионеры, и предприниматели, и юристы. У каждого своя история.
Остался без машины
Андрею 31 год, женат, ребёнку 8 лет. Втроём они живут в комнате на подселении. Андрей работает электрослесарем, жена - менеджером. Кредит решили взять на покупку своей квартиры. Миллион на 5 лет под 7,5% годовых. Первоначальный взнос – 30 тысяч рублей и 1 тысяча за проверку кредитной истории.- Конечно, меня немного смущали слишком маленькие проценты. Но мне так хотелось свое жилье, что я готов был поверить в любую сказку. В феврале отдал 30 тысяч, через несколько месяцев должен был получить на руки свой миллион. Когда уже подходил срок, в фирме сказали, что у банка отозвали лицензию, нужно подождать ещё чуть-чуть. Приехала женщина, представилась директором «Сибфинцентра» (позже выяснилось, что это была Наталья Тихончук). Успокоила, сказала, что нужно просто перезаключить договор кредитования. Что мы и сделали. В июне я должен был получить деньги. В сентябре сказали, что на днях вывесят списки тех, кто получит. Судя по графику, мне их должны были выдать 4 ноября. 2 ноября я приехал в офис, но он уже был закрыт,
- вспоминает Андрей.
Деньги на оплату первоначального взноса Андрей занял у знакомых. Тоже под проценты. - В итоге пришлось продавать машину за гроши, чтобы рассчитаться с заёмщиком.
Осталась без квартиры
Любови Ивановне 65 лет, она на пенсии. Кредит хотела взять, чтобы расплатиться с долгами. В банке у неё под залогом была квартира, шли пени за просрочку. Чтобы спасти единственное жильё, женщина решила перекредитоваться на более выгодных условиях. Сумма займа – 2 миллиона рублей. Отдала «Сибфинцентру» 60 тысяч в качестве первоначального взноса и 1 тысячу за проверку кредитной истории.- Я всё просчитала, думала, таким образом смогу выбраться из долговой ямы. Примерно каждые два-три дня звонила сотрудницам центра, часто приезжала. Они говорили, что всё хорошо, что я получу деньги. Даже приводили примеры, что, мол, у них тут один предприниматель деньги брал на развитие бизнеса, всё понравилось, второй раз пришёл. И ведь знали, аферистки, что у меня квартира под залогом! Что если я не получу деньги, то просто останусь без жилья на старости лет. Так и случилось, - Любовь Ивановна в итоге лишилась квартиры, живёт на съемной.
По старой схеме
Мошенническая схема, по которой работали женщины, не нова. На неё уже попадались тысячи людей по всей стране. Документы реально существующей фирмы аферистки подделали, использовали печати, реквизиты...
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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ
Ольга КНЯЗЕВА