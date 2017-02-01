Как их накажут?

Фото www.aktis.ru

Остался без машины

Осталась без квартиры



По старой схеме

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

Ольга КНЯЗЕВА

На следствие и судебные заседания обвиняемые ходили уже без норковых шуб.Знаем. Действительно, в суде идет разбирательство в отношении Юлии НЕУНЫВАЛОВОЙ, Евгении КЛЮЧЕВСКОЙ и Натальи ТИХОНЧУК. В 2014 году они под видом фирмы «Сибфинцентр» раздавали ипотечные кредиты населению под 7,5% годовых. И это в то время, когда обычные банки меньше 11% не предлагали. Взять кредит мог кто угодно – ни плохая кредитная история, ни возраст, ни отсутствие работы не были помехами. Условие только одно - первоначальный взнос в 3% от суммы займа. Отдаешь деньги и ждёшь 120 банковских дней, получаешь нужную сумму. Надо ли говорить, что обещанный кредит никто так и не получил?Материалы уголовного дело насчитывают 66 томов. Только обвинительное заключение более 2 тысяч страниц. В суде дело слушается уже больше года. Вереницей идут потерпевшие. 265 человек из Ангарска, Иркутска, Шелехова, Братска и Тулуна. Они отдали мошенницам в общей сложности более 16 миллионов рублей. Здесь и простые работяги, и пенсионеры, и предприниматели, и юристы. У каждого своя история.Андрею 31 год, женат, ребёнку 8 лет. Втроём они живут в комнате на подселении. Андрей работает электрослесарем, жена - менеджером. Кредит решили взять на покупку своей квартиры. Миллион на 5 лет под 7,5% годовых. Первоначальный взнос – 30 тысяч рублей и 1 тысяча за проверку кредитной истории.- вспоминает Андрей.Деньги на оплату первоначального взноса Андрей занял у знакомых. Тоже под проценты.Любови Ивановне 65 лет, она на пенсии. Кредит хотела взять, чтобы расплатиться с долгами. В банке у неё под залогом была квартира, шли пени за просрочку. Чтобы спасти единственное жильё, женщина решила перекредитоваться на более выгодных условиях. Сумма займа – 2 миллиона рублей. Отдала «Сибфинцентру» 60 тысяч в качестве первоначального взноса и 1 тысячу за проверку кредитной истории.Мошенническая схема, по которой работали женщины, не нова. На неё уже попадались тысячи людей по всей стране. Документы реально существующей фирмы аферистки подделали, использовали печати, реквизиты...