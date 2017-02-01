Кого защищает прокурор?

Наталья ЛЕЙДЕРМАН, старший помощник прокурора г.Ангарска, советник юстиции

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Одной из наиболее эффективных мер прокурорского реагирования в случае выявления нарушений закона является обращение прокурора в суд в защиту прав Российской Федерации, муниципальных образований, граждан. Это право прокурора закреплено как в федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», так и в Гражданском процессуальном кодексе и Кодексе административного судопроизводства.Наибольшее количество исков и заявлений предъявлено– 531 иск на сумму более 36 млн. рублей. Исковые требования о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за задержку выплаты заработной платы, об установлении факта трудовых отношений были предъявлены к ОАО АУС, ЗАО «Кислородмонтаж», ООО «ИСК-Центр», ООО «ТД «АЭМЗ». Мировым судьям направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате с таких должников, как ЗАО МСУ-76 «Электрон», ООО «Метелица-СИБ», ООО «РСУ-3». Основная часть исков (заявлений) уже рассмотрена и удовлетворена.Также обращения граждани другие послужили поводом для подготовки прокурором соответствующих исков. Как правило, за защитой к прокурору обращались пожилые люди, не имеющие возможности в силу возраста или иных уважительных причин самостоятельно обратиться в суд. Так, в интересах гражданки Д., 1936 г.р., был предъявлен иск о взыскании ущерба на сумму 172 тысячи руб. Д. являлась владельцем небольшого дачного дома, расположенного в отдаленном СНТ, который самовольно был разобран ответчиками – братьями С., брошен ими на участке, а впоследствии похищен неустановленным лицом (обстоятельства установлены в ходе расследования уголовного дела). Вследствие незаконных действий ответчиков Д. причинен ущерб, который взыскан с братьев С. в пользу истицы по иску прокурора.В интересах престарелой М. предъявлен иск к физическим лицамПолагая, что подписывает документы по обеспечению сделки, фактически М. подписала договор купли-продажи квартиры, являвшейся ее единственным местом жительства. Истица продолжала проживать в квартире, оплачивать за жилье, однако собственником квартиры юридически являлся другой человек. Иск прокурора удовлетворен. Ответчиком на решение подана жалоба.редоставленное по договору социального найма, прокурором предъявлен иск в интересах инвалида К. В результате проверки по заявлению К. было установлено, что родственник заявителя, проживая в квартире, чинит препятствия для вселения нанимателя в жилое помещение. Квартплату и коммунальные платежи не оплачивает. Оплата в полном объеме удерживается из пенсии К., не имеющего на протяжении нескольких лет возможности пользоваться жилым помещением. Иск удовлетворен. По этому делу, помимо требований о вселении, прокурором в интересах К. заявлены также требования о взыскании с ответчика в порядке регресса суммы произведенных К. коммунальных платежей. Иск находится на рассмотрении.Удовлетворено заявление прокурора в интересах инвалида Е....