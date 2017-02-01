Как перевести пенсию из Ангарска в Краснодар?

- Я пенсионерка, собираюсь переехать из Ангарска в Краснодар. Как мне оформить пенсию при переезде?
Александра Васильевна
Когда вы приедете в Краснодар, вам нужно будет обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда этого города с заявлением о запросе вашего выплатного пенсионного дела из ангарского управления ПФ и выбрать способ доставки пенсии для ее получения.
Процедура пересылки выплатного дела не займет много времени. Оно направляется по почте в территориальный орган Пенсионного фонда по новому месту жительства пенсионера, а также в электронном виде не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса. Выплата пенсии продлевается с учетом срока, по который получена пенсия по прежнему месту жительства.
Ольга КРАСНОВА