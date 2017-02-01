Доплатят до минимума?

Неработающим пенсионерам к пенсии действительно может быть установлена федеральная социальная доплата. Обратите внимание, такая доплата возможна только тогда, когда общая сумма денежных выплат неработающего пенсионера меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания и в целом по РФ. На 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии установлена в размере 8540 рублей, в Иркутской области - 8801 рубль.

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