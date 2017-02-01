Никому не надо?

Елена

Оксана ТИХАЯ

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К сожалению, никуда, только вывезти на свалку. Из года в год задают этот вопрос, и каждый раз мы вынуждены отвечать одно: стекло со старых теплиц, балконов и лоджий в Ангарске не востребовано. Дорога ему только на мусорный полигон.Раньше большие объемы стекла (в том числе банки и бутылки) самостоятельно вывозили предприниматели из Иркутска. Они и сейчас принимают обрезки стекла. Но в условно чистом виде. Это значит, что на стекле допустима лишь легкая запыленность, но никак не грязные потеки и ржавчина, чем обычно грешит стекло со старых теплиц. Об этом нашей газете рассказал руководитель иркутского филиала ООО «Хабаровскстеклотара» Константин СНЕГИРЁВ: