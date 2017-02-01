Никому не надо?

- Весной хотим поставить новую поликарбонатную теплицу. И уже задумались: куда у нас в городе можно сдать стекло с теплицы?
ЕленаСтраны менее богатые, чем Россия, давно уже организовали сортировку мусора и его переработку.
К сожалению, никуда, только вывезти на свалку. Из года в год задают этот вопрос, и каждый раз мы вынуждены отвечать одно: стекло со старых теплиц, балконов и лоджий в Ангарске не востребовано. Дорога ему только на мусорный полигон.
Раньше большие объемы стекла (в том числе банки и бутылки) самостоятельно вывозили предприниматели из Иркутска. Они и сейчас принимают обрезки стекла. Но в условно чистом виде. Это значит, что на стекле допустима лишь легкая запыленность, но никак не грязные потеки и ржавчина, чем обычно грешит стекло со старых теплиц. Об этом нашей газете рассказал руководитель иркутского филиала ООО «Хабаровскстеклотара» Константин СНЕГИРЁВ:
- Из-за этого мы имеем потерю сортности… и денег. Нам просто бракуют целый вагон, обнаружив среди сырья 1-го сорта, который мы планировали сдать условно по 5 рублей за килограмм, грязное стекло. Весь вагон принимают уже по 2 рубля...
Оксана ТИХАЯ
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