Что им будет

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- Раньше в Ангарске случалось что-либо подобное?- Таких преступлений (хотя с юридической точки зрения мы не имеем права их так называть) не то что в Ангарске не было, это большая редкость для всего региона. Обычны для несовершеннолетних кража или грабёж. Могут подраться. Но чтобы сексуальное насилие, ещё и в отношении другого несовершеннолетнего, да ещё и младшего по возрасту... Такого не было. Более того, когда мы разбирались с этим случаем, выяснилось, что он не первый. На беседе один из детей назвал имя другого мальчика, другой адрес и другое место преступления. Мы начали выяснять, пошли к родителям названного мальчишки. Те сначала наотрез отказались верить, что с их сыном могло такое случиться. Но через пару часов позвонила мама: «Да, всё правда, это было». Когда мы уже точно знали, что преступление не одно, а два, тогда и было принято решение направить документы в суд и добиваться помещения этих ребят в ЦВС.- Как всё это время они себя вели?- Плакали. Но анализ ситуации и их поведения показал, что на самом деле чувствуют себя… героями! Ведь это они сами начали распространять информацию по школе, что «опустили» Лёню, бравировали этим. А когда поняли, что это дошло до полиции, начали плакать. От испуга, а не от сожаления. На суде, когда Игоря спросили, понимает ли он, что натворил, тот ответил: «Да, понимаю. Я сломал ему жизнь». Это ли не доказательство, что всё произошедшее не просто детская шалость. На вопрос, зачем, никто из них ответить не смог. Для меня было очевидно, что это был способ самоутвердиться, показать своё превосходство не только над этими бедными детьми, но и над всем обществом.- Мальчики, которые должны в этом возрасте играть в машинки, использовали достаточно изощренные способы насилия. Как им пришло это в голову?- Однозначно Интернет. Семьи у обоих благополучные, с нормальным достатком. Правда, у одного из мальчишек родной отец был осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью. Но условно. Кроме того, он с семьей не живёт, мальчика воспитывает отчим. В остальном нормальные семьи, никогда в поле зрения полиции не попадали. В школе ребят характеризуют положительно. Игорь – тихий, скрытный. У Влада были небольшие проблемы с поведением, но это ведь у многих бывает, ничего криминального.Начав анализировать ситуацию, жизнь семей, поведение мальчиков как в школе, так и в семьях, я чётко поняла, что ноги у всей этой трагедии растут именно из Интернета. Точнее, бесконтрольного к нему доступа. У внешне тихого и спокойного Игоря на странице в социальных сетях опубликованы картинки и фотографии, где он показывает непристойные жесты, матерится. Всё это явно указывает на неуважение к обществу, ко всему тому, что его окружает. Мальчик был подписан на множество групп, где пропагандируется насилие. А родители просто не знали, что делали их дети в Интернете, на какие сайты заходили, чем интересовались.- То есть всего этого можно было бы избежать?- Я не могу здесь однозначно винить родителей. Этих детей упустили на всех уровнях – и в школе, и дома. В школе их должны были занять настолько, чтобы не оставалось свободного времени. Дома нельзя упускать духовную составляющую воспитания. На судебном заседании одна из матерей сказала, что она хорошо воспитывает своего сына. То есть она в этой трагедии не увидела своей вины! И так случается достаточно часто. Родители считают, что их задача - обеспечить ребёнка, сделать так, чтобы он был сыт и ни в чём не нуждался, а остальное – задача школы. В школе же думают, что занимаются ребёнком и обеспечивают его безопасность ровно до тех пор, пока он находится в стенах школы. Потом - дела семейные. А ребенок включает компьютер и выходит в Интернет, который в итоге его и воспитывает. Результат мы видим.- Родители Игоря и Влада извинились перед семьями потерпевших?- Как факт они не отрицают, что натворили их дети. Но осознания всей глубины этого поступка и его последствий у них, по-моему, нет. Одна из матерей сказала, что наказала сына – запретила ему гулять, поговорила дома. Но ведь когда ребёнок совершает проступок, от которого у всей полиции волосы на голове шевелятся, таким запретом не обойтись. Нужна комплексная, глубокая работа. Когда зашла речь о том, чтобы мальчиков поместили в центр, родители, естественно, были против. Пришлось приложить немало усилий, чтобы доказать им, что это необходимая мера. Я сказала тогда: «А вы не боитесь? Если через 10-15 лет поймёте, что вырастили уголовника или убийцу, не будете ли винить себя, что проявили мягкость сейчас, не помогли им перевоспитаться?» Согласились. Но на суде мамы передумали. И нет, никто из них не посчитал нужным извиниться перед семьями пострадавших...