Что вместо?

Николай

Ольга КНЯЗЕВА

С вопросом, что планируется построить на месте бывшего магазина строительных товаров «Перестройка», мы обратились в управление архитектуры и градостроительства администрации АГО. Нам ответили, что на земельном участке с разрешённым использованием для эксплуатации здания магазина строительство нового объекта не предусмотрено. Идёт просто перестройка здания. И будет здесь магазин, а не дельфинарий, библиотека, музей истории города или центр общественных организаций – ангарчане мечтают о многом. Новая «Перестройка» появится уже весной этого года. Сейчас предпринимателям предлагают здесь площади в аренду. Мы позвонили в риэлторскую компанию с вопросом, какой специфики планируется торговый комплекс.- ответила нам менеджер Анастасия.В аренду предлагают два помещения - 173 и более 200 квадратных метров. Стоимость аренды одного квадрата – 700 рублей. То есть чтобы иметь возможность разместиться в бывшей «Перестройке», предприниматель должен будет отдавать ежемесячно более 140 тысяч рублей за аренду.