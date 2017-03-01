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Как подсчитать?


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Сегодня, 11:10
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- Работаю в детском саду. Сегодня нас собрала заведующая и сказала, что с февраля один балл повышающего коэффициента будет стоить всего 40 рублей! Почему? Знаю, что в других садиках стоимость балла 120 рублей. Разъясните, пожалуйста, как складывается сумма балла, из чего высчитывается?
Ирина Анатольевна


Мы попросили разобраться в ситуации Ларису ЛЫСАК, начальника управления образования администрации АГО. И вот какой ответ от нее получили:

- Поскольку в обращении не сообщается номер учреждения, мы не можем прокомментировать ситуацию по существу. Но в целом система заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений устанавливается в соответствии с «Примерным положением об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Ангарского городского округа», утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 29.01.2016 № 140-па. С полным текстом примерного положения можно ознакомиться на сайте управления образования администрации Ангарского городского округа (http://edu-angarsk.ru/), в разделе «Документы», подразделе «Муниципальные».

В соответствии с примерным положением выплаты стимулирующего характера определяются тем работникам, которые достигли в своей работе высоких результатов. Стимулирующие выплаты начисляются за интенсивность работы, ее сложность, срочность, ответственность, качество выполнения. Не являются гарантированной частью оплаты труда.

В соответствии с подпунктом 6.8 пункта 6 порядка расчета ежемесячных выплат стимулирующего характера Примерного положения для определения суммы ежемесячных выплат стимулирующего характера предлагается:

1. произвести подсчет баллов за текущий месяц по максимально возможному количеству критериев и показателей для каждого работника;

2. суммировать баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов);

3. общий размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированной на месяц, разделить на общую сумму баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла;

4. этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В результате получается размер выплат стимулирующего характера каждого работника.

Пример:
а) произвести подсчет баллов за текущий месяц по максимально возможному количеству критериев и показателей для каждого работника.

Численность персонала - 3 чел.

Иванов И.И. - 62 балла.

Петров П.П. - 60 баллов.

Сидоров С.С. - 78 баллов;

б) суммировать баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов). 62 + 60 + 78 - 200 баллов;

в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированного на месяц, разделить на общую сумму баллов. В результате получаем денежный вес (в рублях) каждого балла. Предположим, что размер стимулирующей части = 10000 руб., тогда 10000 руб. / 200 = 50 руб.

г) этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В результате получается размер выплат стимулирующего характера каждого работника за месяц.

Иванов И.И. - 50 руб. х 62 = 3100 руб.

Петров П.П. - 50 руб. х 60 = 3000 руб.

Сидоров С.С. - 50 руб. х 78 = 3900 руб.

Ольга КНЯЗЕВА
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