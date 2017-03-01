Как подсчитать?

Ирина Анатольевна

Ольга КНЯЗЕВА

Мы попросили разобраться в ситуации Ларису ЛЫСАК, начальника управления образования администрации АГО. И вот какой ответ от нее получили:В соответствии с примерным положением выплаты стимулирующего характера определяются тем работникам, которые достигли в своей работе высоких результатов. Стимулирующие выплаты начисляются за интенсивность работы, ее сложность, срочность, ответственность, качество выполнения.В соответствии с подпунктом 6.8 пункта 6 порядка расчета ежемесячных выплат стимулирующего характера Примерного положения для определения суммы ежемесячных выплат стимулирующего характера предлагается:1. произвести подсчет баллов за текущий месяц по максимально возможному количеству критериев и показателей для каждого работника;2. суммировать баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов);3. общий размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированной на месяц, разделить на общую сумму баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла;4. этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В результате получается размер выплат стимулирующего характера каждого работника.а) произвести подсчет баллов за текущий месяц по максимально возможному количеству критериев и показателей для каждого работника.Численность персонала - 3 чел.Иванов И.И. - 62 балла.Петров П.П. - 60 баллов.Сидоров С.С. - 78 баллов;б) суммировать баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов). 62 + 60 + 78 - 200 баллов;в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированного на месяц, разделить на общую сумму баллов. В результате получаем денежный вес (в рублях) каждого балла. Предположим, что размер стимулирующей части = 10000 руб., тогда 10000 руб. / 200 = 50 руб.г) этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В результате получается размер выплат стимулирующего характера каждого работника за месяц.Иванов И.И. - 50 руб. х 62 = 3100 руб.Петров П.П. - 50 руб. х 60 = 3000 руб.Сидоров С.С. - 50 руб. х 78 = 3900 руб.