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Сколько надо?


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Сегодня, 11:26
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-Какое количество часов нужно отработать, чтобы получать зарплату по МРОТ? Отработал 162 часа, получил 6 тысяч рублей, бухгалтер говорит: чтобы получать больше, нужно отработать 186 часов. Есть ли норма рабочего времени?
Александр


Сколько надо?
Без работы россияне точно не останутся.
Фото Николая СТЕРНИНА


Согласно ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса РФ месячная зарплата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда установлен федеральным законом от 19.06.2000 года № 82-фз «О минимальном размере оплаты труда» и сейчас составляет 7500 рублей (с 1 июля 2017 года будет 7800 рублей).

Есть и региональные нормы. По информации Натальи САМЕЛЬЧУК, начальника отдела по труду и социально-трудовым отношениям администрации Ангарского городского округа, 26 января 2017 года в Иркутской области заключено региональное соглашение о минимальной заработной плате (газета «Областная» от 1 февраля 2017 года), согласно которому в Ангарском районе и городе Ангарске с 1 января 2017 года установлен размер минимальной заработной платы:

- для работников государственных и муниципальных учреждений - 8259 рублей;

- для работников иных организаций - 9717 рублей.

Если вы, Александр, работаете на территории Иркутской области, а ваш работодатель поддерживает вышеуказанное соглашение (в противном случае он должен в течение месяца дать мотивированный отказ), то размер вашей зарплаты не может быть ниже размера минимальной зарплаты, установленной соглашением. При условии, что вы полностью выполняете норму рабочего времени и выполняете свои трудовые обязанности...

Ольга КРАСНОВА


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