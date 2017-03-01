Куда детей водили?

Алексей Петрович

Фото автора

Галина ЛЕМЗЯКОВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться можно по т. 52-29-55

А также на нашем сайте angvremya.ru

Ваши сомнения вполне оправданы. Пик Черского – это высшая точка (2090 метров над уровнем моря) Комаринского хребта в Хамар-Дабане. Подъем на него начинается от метеостанции, до которой от Слюдянки идти больше 20 километров. Вот и посчитаем. От Ангарска до Слюдянки на электричке 4,5 часа езды. Поскольку прямой пригородный поезд сейчас туда не ходит, придется делать пересадку в Иркутске-Сортировочном и ждать еще минут 30. По зимнему расписанию, которое действует сейчас, электричка в Слюдянку приходит к часу.Полчаса уйдет на дорогу от железнодорожного вокзала до бетонной дамбы, выстроенной вдоль правого берега реки Слюдянки. Сразу за ней начинается грунтовая дорога, идущая вдоль ущелья реки.Скорость туриста зависит от его возраста, веса рюкзака, степени физической подготовленности и уровня любознательности и составляет 3-5 километров в час. Метеорологи, говорю с их слов, от Слюдянки до метеостанции Хамар-Дабан добираются за час-полтора. Подготовленные туристы, ходившие этим маршрутом многократно, обычно идут часов шесть. Начинающие, к которым можно отнести и младших школьников, еще больше. К ходьбе надо ведь добавить привалы и фотографирование красот природы. А там есть на что посмотреть! Дорога пролегает вдоль реки, которую десять раз надо переходить по мостикам. И как на нем не остановиться?! Кроме того, тех, кто впервые оказывается на этом пути, завораживает мраморный карьер – место, где в советские времена добывали белый мрамор. В общем, путь займет целый световой день. И это без захода на пик Черского. Так что однодневным этот поход назвать нельзя, ведь с Хамар-Дабана надо еще и вернуться.