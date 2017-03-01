Почему не видели?

Анатолий ЦЫРЕМЖАНОВ

Оксана ТИХАЯ

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Действительно, в рамках празднования Сагаалгана день бурятского кино проходил по всей Иркутской области 27 февраля-1 марта. Организатором показа выступил международный кинофестиваль «РЭК» («Русское элементарное кино»).Как рассказала нашей газете председатель бурятского общества «Алтын» Ирина АНДРЕЕВА, самая насыщенная и продолжительная программа ожидала ангарчан. Это обещало стать нерядовым событием. В столовой «Туя», которая предоставила для проведения дня бурятского кино свою столовую, прошла пресс-конференция, пять короткометражных фильмов и закрытие мероприятия.