Опять платить?

- Мне принесли квитанции по оплате за «общедомовые нужды», я в негодовании! Это что, мы теперь должны дважды платить -и в ЖЭК, и в «Водоканал»? Кто подписал такое постановление? Это грабёж!
Валентина Ивановна
- Получил счета по оплате за коммунальные услуги. В квитанции есть графа «общедомовые нужды». Что это за нужды такие, если у нас даже полы не моют, за что я должен платить? Это возможно только в том случае, если управляющая компания приходит ко мне с актом выполненных работ, в котором указано, на что использовались вода, электроэнергия и т.д. Тогда допускаю. А по-другому это незаконно, это воровство!
Василий Платонович
Платить за общедомовые нужды мы начали не вдруг, однако только в 2017 году эта статья расходов стала частью квартплаты. Так предписывает пункт 9.1 статьи 156 Жилищного кодекса РФ: «Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме». Этот пункт появился в Жилищном кодексе после принятия федерального закона № 176 от 29.06.15 г. А последние изменения в него были внесены федеральным законом № 267 от 3.07.2016 (из состава платы была исключена тепловая энергия). Это к вопросу о том, кто подписал соответствующее постановление: президент Российской Федерации Владимир ПУТИН.
Платить дважды за общедомовые нужды не придётся, теперь из счетов от «Энергосбыта» и «Водоканала» эта строчка исключена. Однако яснее и прозрачнее от этого платежи не стали, даже наоборот. Удобство (предполагаемое) только в том, что управляющая компания обычно территориально ближе, людей в ней обслуживается меньше, так что имеется больше шансов досконально выяснить, что и откуда вытекает.
Вообще вы задаёте очень и очень правильные вопросы...
Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Rnd net
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