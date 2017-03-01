Опять платить?

Валентина Ивановна

Василий Платонович

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Rnd net

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Платить за общедомовые нужды мы начали не вдруг, однако только в 2017 году эта статья расходов стала частью квартплаты. Так предписывает пункт 9.1 статьи 156 Жилищного кодекса РФ: «Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме». Этот пункт появился в Жилищном кодексе после принятия федерального закона № 176 от 29.06.15 г. А последние изменения в него были внесены федеральным законом № 267 от 3.07.2016 (из состава платы была исключена тепловая энергия). Это к вопросу о том, кто подписал соответствующее постановление: президент Российской Федерации Владимир ПУТИН.Платить дважды за общедомовые нужды не придётся, теперь из счетов от «Энергосбыта» и «Водоканала» эта строчка исключена. Однако яснее и прозрачнее от этого платежи не стали, даже наоборот. Удобство (предполагаемое) только в том, что управляющая компания обычно территориально ближе, людей в ней обслуживается меньше, так что имеется больше шансов досконально выяснить, что и откуда вытекает.Вообще вы задаёте очень и очень правильные вопросы...