Сколько платят за уход?

Наталья Андреевна

Елена КЛИМОВА

Как нашей редакции рассказала Марина КОЗЛОВА, замначальника Ангарского управления Пенсионного фонда Иркутской области, компенсационная выплата в размере 1440 рублей устанавливается при уходе за престарелым человеком, достигшим 80 лет. Компенсация назначается с месяца подачи заявления. Деньги выплачиваются вместе с пенсией того человека, за которым ухаживают. Обратите внимание: компенсацию может получать только неработающий трудоспособный человек в возрасте от 15 лет, не имеющий никакого дохода - ни пенсии, ни пособия по безработице и т.д.Для назначения компенсационной выплаты человеку, осуществляющему уход, в Ангарское управление ПФ нужно представить: паспорт и трудовую книжку (или справку из учебного учреждения); справку службы занятости о неполучении им пособия по безработице. Пенсионеру, за которым будет осуществляться уход: заявление с указанием даты начала ухода и своего места жительства, заявление о согласии на уход конкретным человеком, паспорт, СНИЛС.Если человек, ухаживающий за 80-летним стариком, начнет получать доход (например, устроится на работу), то он в течение пяти дней обязан известить об этом Пенсионный фонд. И фонд прекратит платить компенсацию.