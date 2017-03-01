.
,

Сколько платят за уход?


0

Сегодня, 00:06
 Количество просмотров: 82
    

- Мне 82 года. По закону положена льгота по уходу за мной. Какая сумма и как правильно ее оформить?
Наталья Андреевна


Как нашей редакции рассказала Марина КОЗЛОВА, замначальника Ангарского управления Пенсионного фонда Иркутской области, компенсационная выплата в размере 1440 рублей устанавливается при уходе за престарелым человеком, достигшим 80 лет. Компенсация назначается с месяца подачи заявления. Деньги выплачиваются вместе с пенсией того человека, за которым ухаживают. Обратите внимание: компенсацию может получать только неработающий трудоспособный человек в возрасте от 15 лет, не имеющий никакого дохода - ни пенсии, ни пособия по безработице и т.д.

Для назначения компенсационной выплаты человеку, осуществляющему уход, в Ангарское управление ПФ нужно представить: паспорт и трудовую книжку (или справку из учебного учреждения); справку службы занятости о неполучении им пособия по безработице. Пенсионеру, за которым будет осуществляться уход: заявление с указанием даты начала ухода и своего места жительства, заявление о согласии на уход конкретным человеком, паспорт, СНИЛС.

Если человек, ухаживающий за 80-летним стариком, начнет получать доход (например, устроится на работу), то он в течение пяти дней обязан известить об этом Пенсионный фонд. И фонд прекратит платить компенсацию.

Елена КЛИМОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
В Иркутском кадетском корпусе прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Все новости категории

Спортивные новости
Ещё поиграем
«Бронзовая» команда
Вторые в мире
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Погиб на пожаре
Чистый паспорт
«ВКонтакте» со смертью
Все новости категории

Общество
Не сгорим и не утонем
Читатель сказал: он!
Ледовый автобан
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (64)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru