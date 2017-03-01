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Кому помогут бесплатно?


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- Есть ли в городе бесплатный юрист? Кто может воспользоваться его услугами?

На этот вопрос ответила Анна ОБЫДЕНОВА, старший помощник прокурора города, младший советник юстиции:

- Право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области» имеют следующие категории граждан.

Малоимущие граждане. Инвалиды 1 и 2 групп. Безработные инвалиды 3 группы. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители. Неработающие граждане, получающие страховую пенсию по старости. Граждане, имеющие 3 и более детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет. Одинокие родители, имеющие несовершеннолетних детей. Ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ. Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Усыновители. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях, системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве). Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с законом РФ от 2 июля 1992 года №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». Граждане, пострадавшие в результате ЧС. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов ВОВ. Ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий. Члены общин коренных малочисленных народов и иных объединений коренных малочисленных народов, созданных на территории Иркутской области. Несовершеннолетние, пострадавшие от торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в том числе вовлеченные в торговлю людьми и (или) подвергаемые эксплуатации независимо от наличия или отсутствия их согласия на осуществление действий, связанных с торговлей людьми и (или) эксплуатацией детей, их родители (лица их заменяющие). Ветераны труда.

Все эти граждане имеют право на:

- правовое консультирование в устной и письменной форме;

- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;

- представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством.

Форма заявления и перечень документов, подтверждающих право гражданина на получение бесплатной юридической помощи, установлены постановлением правительства Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 706-пп.

Полностью текст статьи можно прочитать в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ
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