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Поедем в лагерь?


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Сегодня, 00:24
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- Будут ли нынче льготные путевки в загородные оздоровительные лагеря?

Поедем в лагерь?
Каждый взрослый должен хоть раз отдохнуть в Сочи, а каждый школьник - в загородном лагере.
фото Николая СТЕРНИНА


В комплексном центре социального обслуживания населения «Веста» уже идет прием заявлений родителей, которые хотят оздоровить своих детей нынешним летом. По информации Натальи ГРЕШИЛОВОЙ, директора «Весты», дети от 7 до 14 лет смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях «Лукоморье», «Галактика», «Казачий лагерь», спортивный лагерь «Вымпел», в санаториях «Хвойный» (Усолье), «Голубые ели» (Шелеховский район), а подростки старше 15 лет - в палаточном лагере.

Путевки Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области будут по карману любой семье, потому что основную плату берет на себя областной бюджет - оплачивает 80 процентов стоимости путевки, 20 процентов доплачивают родители, если они работают. Те семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, получают путевки бесплатно, доставка детей до места отдыха и обратно тоже бесплатная...

Ольга КРАСНОВА

Полностью текст статьи можно прочитать в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ
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