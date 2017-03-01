Поедем в лагерь?

фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КРАСНОВА

Полностью текст статьи можно прочитать в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

В комплексном центре социального обслуживания населения «Веста» уже идет прием заявлений родителей, которые хотят оздоровить своих детей нынешним летом. По информации Натальи ГРЕШИЛОВОЙ, директора «Весты», дети от 7 до 14 лет смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях «Лукоморье», «Галактика», «Казачий лагерь», спортивный лагерь «Вымпел», в санаториях «Хвойный» (Усолье), «Голубые ели» (Шелеховский район), а подростки старше 15 лет - в палаточном лагере.Путевки Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области будут по карману любой семье, потому что основную плату берет на себя областной бюджет - оплачивает 80 процентов стоимости путевки, 20 процентов доплачивают родители, если они работают. Те семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, получают путевки бесплатно, доставка детей до места отдыха и обратно тоже бесплатная...