Когда «Вернисаж» расплатится?

Анастасия Анатольевна

Ольга КРАСНОВА

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По информации Игоря РУДНЕВА, конкурсного управляющего агентства недвижимости «Вернисаж», в конце 2016 года был продан торговый центр «Пять звезд», который составлял основной капитал агентства-банкрота «Вернисаж». ТЦ был выставлен на торги два года назад за 56 млн. рублей, продали его за 21 млн. рублей.Напомним нашим читателям, что агентство недвижимости «Вернисаж», кроме купли-продажи недвижимости, занималось финансовыми сделками - выпуском и продажей векселей под 30% годовых. Какое-то время высокий процент агентству удавалось держать, но рассчитаться со своими векселедержателями оно не смогло. В январе 2010 года Арбитражный суд Иркутской области признал агентство «Вернисаж» банкротом и открыл конкурсное производство.На тот момент размер требований 957 кредиторов-векселедержателей составлял 226 миллионов рублей. Валерий СОКОЛОВ, руководитель «Вернисажа», предложил кредиторам мировое соглашение, обещал расплатиться с каждым кредитором в течение пяти лет. Мировое соглашение было заключено, но в октябре 2012 года Соколов обратился в Арбитражный суд с заявлением о введении процедуры наблюдения в связи с несостоятельностью. Решением Арбитражного суда Иркутской области от 8 ноября 2013 года ООО «Агентство недвижимости «Вернисаж» было признано банкротом, его долг составил 182 млн. 457 тысяч рублей, пени и штрафы – 4 млн. 832 тысячи рублей. У должника осталось 789 кредитов частным лицам.