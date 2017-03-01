Кто у нас прокурор?



Галина АМЯГА,

фото Николая СТЕРНИНА

Выговор принимаем. Заработали. Возразить нечего, однако попробуем объясниться.Когда вместо фамилии нового прокурора ты пишешь фамилию старого, это не ошибка, а описка, т.е. ошибка по рассеянности, по невнимательности. Они случаются, когда пишешь в спешке, а по-другому в газете, которая выходит трижды в неделю, часто не бывает. Дмитрий Погудин недолго был прокурором Ангарска, но в историю города вошел и стал устойчивым ее словосочетанием. У автора знаменитого словаря ДАЛЯ есть пословица:. В современной интерпретации это звучит: «». Как говорится, пусть бросит в меня камень тот, кто сам ни разу не ошибался. Интересно было бы познакомиться. Возможно, ему дадут Нобелевскую премию как уникальному представителю человечества.Описку предупредить и объяснить невозможно. Газету читали все, кто должен ее читать: корректоры, «свежая голова», редактор. Клянусь, все были трезвыми, мы вообще на работе не пьем, повода нет. Как же тогда пропустили? Нет ответа!Однажды я читала статью про ошибки в нашем профессиональном журнале «Журналист». Там было доказано с цифрами и графиками, что ошибаются все: и «Нью-Йорк таймс» с ее суперпрофессионалами, и «Российская газета» с ее невероятным для провинциальной газеты штатным расписанием, и многотиражка «За честный труд», где на корректора денег нет. Потому что газеты делают люди. Обычные люди.Самолеты падают из-за человеческого фактора! Диагнозы не совпадают! Супы пересаливают! КОЛУМБ Америку открыл, а думал, что Индию! На выставке «Русь православная» купила молитвослов московского православного издательства. И там нашла ошибку! Прямо в молитве! А в конце книги примечание:«Редакция надеется на святые молитвы благочестивых читателей и просит прощения за невольно допущенные ошибки». Т.е. они понимают: ошибок не может не быть, они неизбежны.Надо бы и нам такое примечание печатать.Ошибки были, есть и, думаю, будут. На что уж железная дисциплина была при СТАЛИНЕ, следили все и за всеми, сажали за всякий чих, проверяли все на сто раз, но и тогда ошибки случались.Ничем, кроме как дьявольским искушением, объяснить это не могу. Про такое бабки говорят: черт попутал!Приносим прокурору города Роману Юрьевичу Шергину наши искренние извинения. Надеемся на его крепкие нервы и чувство юмора. Дополнительно сообщаем, что среди журналистов есть легенда: что газета напишет, то рано или поздно случится, даже если кому-то это кажется невероятным. Так что нашу описку можно понять и так: Дмитрий Погудин работает сейчас прокурором Симферополя. Недавно он заявил местной газете, чтоперевез туда всю семью.Хорошее место – Крым. Кто не хочет жить на курорте? Все хотят. Так, может, это не описка, а рука судьбы? И Роман Шергин, прокурор города Ангарска, тоже получит назначение прокурором туда, где в марте тюльпаны на газонах цветут, а не в кульках мерзнут?В жизни все бывает, не только в газете.