Кто у нас прокурор?

- Прочитала в четверговом номере статью «Надежда не умерла» и удивилась. Разве прокурор Дмитрий ПОГУДИН не в Крыму работает? Или вы ошиблись?
- Читаю репортаж из Думы Анастасии КУРМАЗОВОЙ и глазам не верю: «…на недавнем совещании в Иркутске прокурор города Ангарска Дмитрий Погудин сообщил…». Так мы же с ним давно распрощались! Прокурор города Ангарска Роман Юрьевич ШЕРГИН. Извиниться бы надо перед прокурором…
- Как такую газету, с именем Погудина, вообще допустили в печать?! Делаю выговор всему коллективу!
Выговор принимаем. Заработали. Возразить нечего, однако попробуем объясниться.
Когда вместо фамилии нового прокурора ты пишешь фамилию старого, это не ошибка, а описка, т.е. ошибка по рассеянности, по невнимательности. Они случаются, когда пишешь в спешке, а по-другому в газете, которая выходит трижды в неделю, часто не бывает. Дмитрий Погудин недолго был прокурором Ангарска, но в историю города вошел и стал устойчивым ее словосочетанием. У автора знаменитого словаря ДАЛЯ есть пословица: «Кто не пишет, тот не описывается»
. В современной интерпретации это звучит: «не ошибается тот, кто ничего не делает
». Как говорится, пусть бросит в меня камень тот, кто сам ни разу не ошибался. Интересно было бы познакомиться. Возможно, ему дадут Нобелевскую премию как уникальному представителю человечества.
Описку предупредить и объяснить невозможно. Газету читали все, кто должен ее читать: корректоры, «свежая голова», редактор. Клянусь, все были трезвыми, мы вообще на работе не пьем, повода нет. Как же тогда пропустили? Нет ответа! Прокурор города Ангарска Роман ШЕРГИН.
Однажды я читала статью про ошибки в нашем профессиональном журнале «Журналист». Там было доказано с цифрами и графиками, что ошибаются все: и «Нью-Йорк таймс» с ее суперпрофессионалами, и «Российская газета» с ее невероятным для провинциальной газеты штатным расписанием, и многотиражка «За честный труд», где на корректора денег нет. Потому что газеты делают люди. Обычные люди.
Самолеты падают из-за человеческого фактора! Диагнозы не совпадают! Супы пересаливают! КОЛУМБ Америку открыл, а думал, что Индию! На выставке «Русь православная» купила молитвослов московского православного издательства. И там нашла ошибку! Прямо в молитве! А в конце книги примечание:
«Редакция надеется на святые молитвы благочестивых читателей и просит прощения за невольно допущенные ошибки». Т.е. они понимают: ошибок не может не быть, они неизбежны.
Надо бы и нам такое примечание печатать. Газета «Правда Востока», октябрь 1944 года. Видите ошибку? Одна буква пропущена! Это стоило жизни всей редакции.
Ошибки были, есть и, думаю, будут. На что уж железная дисциплина была при СТАЛИНЕ, следили все и за всеми, сажали за всякий чих, проверяли все на сто раз, но и тогда ошибки случались.
Ничем, кроме как дьявольским искушением, объяснить это не могу. Про такое бабки говорят: черт попутал!
Приносим прокурору города Роману Юрьевичу Шергину наши искренние извинения. Надеемся на его крепкие нервы и чувство юмора. Дополнительно сообщаем, что среди журналистов есть легенда: что газета напишет, то рано или поздно случится, даже если кому-то это кажется невероятным. Так что нашу описку можно понять и так: Дмитрий Погудин работает сейчас прокурором Симферополя. Недавно он заявил местной газете, что «стал крымчанином»,
перевез туда всю семью.
Хорошее место – Крым. Кто не хочет жить на курорте? Все хотят. Так, может, это не описка, а рука судьбы? И Роман Шергин, прокурор города Ангарска, тоже получит назначение прокурором туда, где в марте тюльпаны на газонах цветут, а не в кульках мерзнут?
В жизни все бывает, не только в газете.
Галина АМЯГА,
фото Николая СТЕРНИНА