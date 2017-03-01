Женщин берут?

- У меня дочка, ей 12 лет. Вбила себе в голову, что в будущем будет не кем-нибудь, а… генералом! На военную тему не пропускает ни одного фильма, читает книги. Есть ли сейчас у женщин шанс выйти в генералы?!
Л. М.
Отвечает бывший военком Ангарска Александр БОНДАРЧУК:
- Теоретически такое возможно. На практике же за всю историю России и СССР такое было только один раз. Погоны генерал-майора получила Валентина ТЕРЕШКОВА, первая женщина-космонавт, которой, кстати, на днях исполнилось 80 лет. А еще много лет назад я читал про ангарскую старшеклассницу Жанну КУЦЕНКО. Ее отец, милиционер-кинолог, погиб при задержании преступника. Жанна решила выбрать военную службу и пришла в школу «Мужество». Сейчас майор Куценко занимает крупную должность в УМВД города. Такая карьера для женщин уже не новость.