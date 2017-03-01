Как позвонить?

Алёна КУЗНЕЦОВА



Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Алена пояснила нашей газете, что ее свекровь больна, они три недели ожидают госпитализации. В стационар им сказали прийти 16 марта. Женщина переживает: не устарели ли анализы и надо ли все сдавать заново? Для этого Алена и пытается дозвониться до диспансера. Ехать туда лично – терять полдня, для работающего человека это неприемлемо.На сайте областного онкологического диспансера, расположенного в Ангарске, указаны телефон регистратуры 51-41-30 и приемной 51-44-60. Раньше нам по ним всегда удавалось дозвониться. Решаем проверить информацию читательницы. 3 марта звоним в регистратуру и слышим: «Набранный номер заблокирован». Эта фраза обычно звучит в тех случаях, когда трубка телефона лежит рядом с аппаратом или обрыв на линии. Набираем номер приемной. Длинные гудки. Женщина, ответившая на звонок, удивлена, что до нее дозвонились из города. Поясняет: